Mientras Emilio Azcárraga construía Televisa, su primo hermano apostó por otro negocio millonario

El apellido Azcárraga está indiscutiblemente ligado a la historia de la televisión, las telecomunicaciones y el entretenimiento en México. Sin embargo, su peso también se extiende al sector hotelero, donde distintos integrantes de la familia han participado en la construcción de uno de los grupos más relevantes del país.
Mientras Emilio Azcárraga Vidaurreta impulsaba la creación de Telesistema Mexicano, que con el tiempo daría origen a Televisa, su hermano Gastón exploró otros caminos empresariales, entre ellos el turismo y la hotelería, donde comenzó a consolidar intereses propios.
A continuación, te contamos quiénes son los Azcárraga vinculados al ramo hotelero, cómo crecieron sus negocios, los problemas que han enfrentado y cuál es su situación actual en términos de ingresos y generación de empleo.
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Los Azcárraga y Grupo Posadas
Aunque Gastón Azcárraga Vidaurreta dio los primeros pasos de la familia en el sector hotelero en México, fue su hijo, Gastón Azcárraga Tamayo, quien llevó el negocio a otro nivel.El 18 de abril de 1967 constituyó en la Ciudad de México la empresa Promotora Mexicana de Hoteles, S.A., origen de lo que hoy es Grupo Posadas, con la idea de incursionar en el turismo mediante la construcción y operación de hoteles.
Su primer proyecto fue el Fiesta Palace, actualmente conocido como Fiesta Americana Reforma. Dos años después, en 1969, la compañía se asoció con American Hotels, subsidiaria de American Airlines, para crear Operadora Mexicana de Hoteles, S.A. de C.V., enfocada en la administración de propiedades hoteleras
En paralelo, la otra rama de la familia seguía su propio camino: su primo Emilio Azcárraga Milmo tomó el control de Telesistema Mexicano y en 1973 lo transformó en Televisión Vía Satélite, S.A., mejor conocida como Televisa .
El crecimiento de la empresa hotelera continuó en las décadas siguientes. En 1979 se inauguró el primer hotel Fiesta Americana en Puerto Vallarta. Más adelante, en 1982, Promotora Mexicana de Hoteles y Gastón Azcárraga Tamayo adquirieron el 50% de Posadas de México, empresa creada en 1969 por Pratt Hotel Corporation para operar las franquicias de Holiday Inn en el país.
Finalmente, en 1990 se concretó la compra del 50% restante de Posadas de México, S.A. de C.V., lo que permitió integrar por completo la operación bajo el control de Promotora Mexicana de Hoteles. Con ello, la empresa ganó mayor cohesión en su gestión y estrategia de crecimiento, lo que impulsó su expansión y consolidación como una de las cadenas hoteleras más grandes de México. Actualmente, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1992 .
Así, mientras una rama de los Azcárraga construía el imperio televisivo de Televisa, otra consolidaba uno de los grupos hoteleros más importantes del país, reflejando la diversificación y alcance empresarial de la familia en sectores estratégicos de la economía mexicana.
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Los problemas legales de Gastón Azcárraga Andrade
Como tercera generación de la familia, Gastón Azcárraga Andrade asumió la presidencia de Grupo Posadas y estuvo al frente de la compañía por más de dos décadas, periodo en el que impulsó su expansión. Sin embargo, su gestión quedó marcada por la crisis de Mexicana de Aviación.
En 2005, su grupo adquirió la aerolínea, que ya arrastraba problemas financieros. A partir de entonces, Mexicana no logró estabilizarse y acumuló pérdidas, deudas y conflictos laborales. En agosto de 2010 suspendió operaciones de manera definitiva y dejó de volar.
En ese contexto, Azcárraga Andrade fue señalado por presuntos malos manejos en la administración de la aerolínea, lo que derivó en investigaciones y órdenes de aprehensión en su contra. El caso se convirtió en uno de los episodios más polémicos del sector aéreo en México en las últimas décadas.
En paralelo, dejó la presidencia de Grupo Posadas en 2012 , cediendo el control a sus hermanos, y posteriormente se apartó del manejo operativo de la empresa. A partir de entonces enfrentó procesos judiciales relacionados con la quiebra de Mexicana, lo que lo llevó a permanecer fuera del país durante varios años.
Tras su salida, el control de la compañía permaneció en la familia. Actualmente, Pablo Azcárraga Andrade funge como presidente del consejo de administración de Grupo Posadas, mientras que José Carlos Azcárraga Andrade se desempeña como director general del grupo. Otro de los hermanos, Enrique Azcárraga Andrade, dirige la firma Exio, S.C., vinculada también al negocio turístico y hotelero.
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Grupo Posadas en la actualidad
Hoy, Grupo Posadas se mantiene como una de las operadoras hoteleras más grandes de México. Según información de su reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2025 , la compañía cerró ese año con ingresos por 11,437 millones de pesos y un EBITDA de 1,995 millones, además de una utilidad neta de 580 millones de pesos, lo que representa una recuperación frente a la pérdida registrada el año previo.
Al finalizar el año, la empresa contaba con 2,980 millones de pesos en caja, la mayoría denominada en dólares. En términos operativos, administra 200 hoteles con 30,457 habitaciones bajo distintos esquemas —propiedad, arrendamiento, franquicia y administración—. La gran mayoría de su operación se concentra en México, con 199 hoteles y más de 30,000 cuartos, mientras que el resto se ubica en el Caribe.
Durante 2025, Posadas incorporó seis nuevos hoteles, que sumaron 446 habitaciones a su portafolio, y atendió a más de 10.3 millones de huéspedes, con una ocupación promedio de 64%. Además, mantiene un plan de desarrollo que contempla 34 nuevos hoteles y más de 4,800 habitaciones adicionales, lo que incrementaría su oferta en alrededor de 16%.
De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Grupo Posadas ocupa la posición 317 a nivel general y el tercer lugar dentro del sector hotelero, por detrás de Grupo Vidanta, ubicado en el puesto 182, y Grupo Tafer, en el lugar 289. En ese listado, la compañía de los Azcárraga Andrade reportó 16,929 empleados al cierre de 2024.
Las lecciones de los Azcárraga y Grupo Posadas
La historia de los Azcárraga en el negocio hotelero deja varias lecciones sobre la evolución de los grandes grupos empresariales en México. Una de las más claras es la importancia de la especialización: mientras otras familias empresariales apostaron por conglomerados diversificados, la rama de los Azcárraga vinculada a Posadas optó por concentrarse en el turismo y la hospitalidad, un sector profundamente ligado al crecimiento económico, el desarrollo urbano y la llegada de visitantes internacionales.
También muestra los riesgos de expandirse hacia industrias ajenas al negocio principal. La incursión en la aviación con Mexicana evidenció cómo una apuesta fuera del núcleo operativo puede convertirse en un problema financiero y reputacional de gran escala. Aun así, la estructura del grupo hotelero logró mantenerse operando y conservar su posición en el mercado.
Otra lección es la capacidad de adaptación generacional. A lo largo de casi seis décadas, Grupo Posadas ha pasado por distintos liderazgos dentro de la familia sin perder continuidad estratégica, manteniendo marcas consolidadas y ampliando su presencia en destinos clave.
En ese sentido, la historia de Posadas refleja tanto las oportunidades como las tensiones que enfrentan las grandes empresas familiares en México: crecer, enfrentar crisis y, aun así, sostener un proyecto empresarial que sigue siendo parte del mapa del turismo nacional.