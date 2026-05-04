¿Cuántos millones debe la empresa de Emilio Azcárraga Ollamani a Banorte por el nuevo Estadio Azteca?

El Estadio Azteca es una de las sedes clave de México para el Mundial de 2026, pero su renovación —que incluye el cambio de nombre a Estadio Banorte— ha puesto el foco en un tema menos visible: el financiamiento de la obra.

Detrás de la modernización del histórico inmueble hay un crédito millonario otorgado por el banco Banorte, que no participa como dueño, sino como acreedor y principal fuente de recursos para el proyecto. Ese financiamiento comenzará a pagarse a partir de 2027.

El estadio, que ya fue reinaugurado y está en operación, es propiedad de Grupo Ollamani , una escisión de Grupo Televisa encabezada por Emilio Azcárraga Jean, que asumió la deuda para llevar a cabo la remodelación.

Aquí te explicamos cuánto dinero se debe y cómo se estructuró este financiamiento.