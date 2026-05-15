Una década de pérdidas: así ha sido la utilidad de Pemex

Durante la última década, Petróleos Mexicanos ha atravesado una de las etapas financieras más complicadas de su historia. Aunque la empresa genera ingresos por cientos de miles de millones de pesos al año, sus reportes financieros muestran una constante: pérdidas recurrentes y dependencia de apoyos del Gobierno. Sin embargo, hay breve periodo donde reportó utilidades: entre 2022 y 2023.

Así han sido los resultados financieros dePemex en los últimos 10 años:

2015: pérdida histórica de 712,600 millones de pesos (mdp), provocada principalmente por el desplome internacional del precio del crudo y deterioros en activos.

2016: la pérdida bajó a 191,100 mdp, apoyada por ajustes internos y reversiones contables.

2017: el resultado volvió a deteriorarse con pérdidas por 280,900 mdp.

2018: Pemex reportó números rojos por 180,400 mdp.

2019: inició otro periodo crítico con pérdidas de 347,900 mdp.

2020: en plena pandemia de COVID-19, la petrolera registró pérdidas por 509,100 mdp tras una caída de 32% en sus ventas.

2021: aunque mejoraron los precios del petróleo, Pemex todavía perdió 294,800 mdp.

2022: la empresa logró una utilidad neta de 100,000 mdp, impulsada por altos precios internacionales, apoyos fiscales y la refinería Deer Park.

2023: mantuvo ganancias por 8,200 mdp, aunque mucho menores respecto al año previo.

2024: volvió a terreno negativo con pérdidas por 780,600 mdp, una de las peores cifras de la década, afectada por pérdidas cambiarias y mayores costos.

2025: la petrolero amplió su racha negativa al cierre del año pasado, al reportar una pérdida de 45,201 mdp.

De acuerdo con el ranking 2025 de las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Pemex se mantiene como la compañía más importante del país por nivel de ingresos, pese a las pérdidas financieras registradas en los últimos años.

La petrolera reportó ventas por 1,672,673.00 mdp durante 2024 y cuenta con una plantilla laboral de 129,198 trabajadores, lo que también la coloca entre las mayores generadoras de empleo en México.