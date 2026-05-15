Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las empresas más grandes e importantes de México. Sin embargo, sus resultados han estado marcados por fuertes pérdidas financieras, al grado de convertirse en una de las compañías que más recursos pierde en el país.
Basta revisar el comportamiento de la empresa productiva del Estado durante los últimos 10 años para observar que pese generar ingresos por miles de millones de pesos, no ha logrado traducirlos en utilidades.
Así, Pemex ha atravesado una complicada situación financiera durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo.
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Una década de pérdidas: así ha sido la utilidad de Pemex
Durante la última década, Petróleos Mexicanos ha atravesado una de las etapas financieras más complicadas de su historia. Aunque la empresa genera ingresos por cientos de miles de millones de pesos al año, sus reportes financieros muestran una constante: pérdidas recurrentes y dependencia de apoyos del Gobierno. Sin embargo, hay breve periodo donde reportó utilidades: entre 2022 y 2023.
Así han sido los resultados financieros dePemex en los últimos 10 años:
2015: pérdida histórica de 712,600 millones de pesos (mdp), provocada principalmente por el desplome internacional del precio del crudo y deterioros en activos.
2016: la pérdida bajó a 191,100 mdp, apoyada por ajustes internos y reversiones contables.
2017: el resultado volvió a deteriorarse con pérdidas por 280,900 mdp.
2018: Pemex reportó números rojos por 180,400 mdp.
2019: inició otro periodo crítico con pérdidas de 347,900 mdp.
2020: en plena pandemia de COVID-19, la petrolera registró pérdidas por 509,100 mdp tras una caída de 32% en sus ventas.
2021: aunque mejoraron los precios del petróleo, Pemex todavía perdió 294,800 mdp.
2022: la empresa logró una utilidad neta de 100,000 mdp, impulsada por altos precios internacionales, apoyos fiscales y la refinería Deer Park.
2023: mantuvo ganancias por 8,200 mdp, aunque mucho menores respecto al año previo.
2024: volvió a terreno negativo con pérdidas por 780,600 mdp, una de las peores cifras de la década, afectada por pérdidas cambiarias y mayores costos.
2025: la petrolero amplió su racha negativa al cierre del año pasado, al reportar una pérdida de 45,201 mdp.
La petrolera reportó ventas por 1,672,673.00 mdp durante 2024 y cuenta con una plantilla laboral de 129,198 trabajadores, lo que también la coloca entre las mayores generadoras de empleo en México.
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La pandemia agravó la crisis de Pemex y su recuperación dependió del Gobierno
La pandemia de COVID-19 golpeó severamente a Petróleos Mexicanos. En 2020, con la economía mundial paralizada y una fuerte caída en la demanda de combustibles, la petrolera perdió 509,100 mdp, mientras sus ventas se desplomaron 32%, según el reporte anual de aquel año .
Aunque en 2022 y 2023 Pemex volvió a reportar ganancias, la recuperación no se explicó únicamente por el fin de la pandemia. También influyeron factores externos y el apoyo del Gobierno federal.
En 2022, el repunte económico mundial elevó nuevamente el consumo de energía, pero además la guerra entre Rusia y Ucrania disparó el precio internacional del petróleo. Ese año, Pemex logró utilidades por casi 100 mil millones de pesos.
A ello se sumaron otros factores clave:
-Altos precios del crudo
-La integración de la refinería Deer Park, en Texas
-Estímulos fiscales para evitar aumentos en las gasolinas
-Apoyos y reducción de carga fiscal por parte del Gobierno federal
En 2023, las ganancias bajaron a apenas 8,200 mdp debido a la caída en los precios del petróleo. Sin embargo, Pemex evitó regresar a pérdidas gracias a nuevos beneficios fiscales y a la apreciación del peso frente al dólar, que redujo el impacto de su deuda.
Los reportes financieros muestran así que, más allá de la recuperación tras la pandemia, las utilidades recientes de Pemex dependieron en gran medida del entorno internacional y del respaldo económico del Estado mexicano.
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Pemex: una petrolera estratégica, pero financieramente frágil
Más allá de los altibajos anuales, la última década deja ver un problema de fondo en Petróleos Mexicanos: su capacidad operativa sigue siendo clave para la economía mexicana, pero sus finanzas continúan dependiendo de factores externos y del respaldo constante del Estado.
Los periodos con ganancias no estuvieron impulsados únicamente por mejoras internas de productividad o eficiencia, sino por condiciones extraordinarias como altos precios internacionales del petróleo, beneficios cambiarios y estímulos fiscales multimillonarios. En contraste, cuando el entorno internacional se deteriora —como ocurrió con la pandemia o la depreciación del peso— las pérdidas reaparecen rápidamente.
Esto ha provocado que Pemex mantenga una situación atípica: sigue siendo una de las empresas más relevantes del país por producción, infraestructura y aportación energética, pero al mismo tiempo enfrenta elevados niveles de deuda, presión fiscal y dudas recurrentes sobre su viabilidad financiera de largo plazo.