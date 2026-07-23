Carlos Slim no es dueño de Miniso, pero sí invierte ahí: cuántos millones le ha generado su apuesta

Una de las claves que ha mantenido a Carlos Slim como el empresario más relevante del país, de acuerdo con el ranking Los 100 empresarios más importantes de México de Expansión , ha sido su capacidad para diversificar sus inversiones más allá de las telecomunicaciones. Uno de los casos más sonados ha sido su apuesta por Miniso, la cadena de origen chino que conquistó a los consumidores con productos de diseño a precios accesibles.

La marca llegó a México a finales de 2016 y rápidamente ganó popularidad. Ese crecimiento llamó la atención de Grupo Sanborns, subsidiaria de Grupo Carso, que en 2019 decidió adquirir una participación estratégica de 33.27% en Miniso México para fortalecer su presencia en el negocio del comercio minorista.

A siete años de esa inversión, la apuesta de Slim ha dado resultados. Miniso aceleró su expansión en el país y se convirtió en uno de los negocios más rentables dentro del segmento de tiendas de variedad. Estos son los resultados que ha generado la inversión del empresario mexicano.