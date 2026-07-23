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¿Cuántos millones le ha generado Miniso a Carlos Slim? Así ha rendido su apuesta desde 2019

La inversión de Carlos Slim en Miniso sobrevivió a la pandemia, dejó atrás las pérdidas y hoy aporta utilidades crecientes al conglomerado del empresario mexicano.
jue 23 julio 2026 04:12 PM
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Carlos Slim no es dueño de Miniso, pero sí invierte ahí: cuántos millones le ha generado su apuesta
Carlos Slim adquirió 33.27% de Miniso México en 2019 a través de Grupo Sanborns. (Expansión)

Una de las claves que ha mantenido a Carlos Slim como el empresario más relevante del país, de acuerdo con el ranking Los 100 empresarios más importantes de México de Expansión , ha sido su capacidad para diversificar sus inversiones más allá de las telecomunicaciones. Uno de los casos más sonados ha sido su apuesta por Miniso, la cadena de origen chino que conquistó a los consumidores con productos de diseño a precios accesibles.

La marca llegó a México a finales de 2016 y rápidamente ganó popularidad. Ese crecimiento llamó la atención de Grupo Sanborns, subsidiaria de Grupo Carso, que en 2019 decidió adquirir una participación estratégica de 33.27% en Miniso México para fortalecer su presencia en el negocio del comercio minorista.

A siete años de esa inversión, la apuesta de Slim ha dado resultados. Miniso aceleró su expansión en el país y se convirtió en uno de los negocios más rentables dentro del segmento de tiendas de variedad. Estos son los resultados que ha generado la inversión del empresario mexicano.

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¿Cómo le ha ido a Slim con Miniso?

Los resultados no llegaron de inmediato. Durante sus primeros años como socio de Miniso México, la inversión registró pérdidas debido al proceso de expansión de la cadena y al impacto de la pandemia de COVID-19, que obligó al cierre temporal de tiendas. Entre 2019 y 2021, la participación de Grupo Carso acumuló pérdidas por 486.3 millones de pesos.

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El punto de inflexión llegó en 2022. A partir de ese año, la inversión comenzó a generar utilidades y los resultados han mejorado de forma constante:

2019 (julio-diciembre): -52.2 millones de pesos.

2020: -316.2 millones de pesos.

2021: -117.9 millones de pesos.

2022: +92.1 millones de pesos.

2023: +271.7 millones de pesos.

2024: +336 millones de pesos.

2025: +349.8 millones de pesos.

En conjunto, Miniso ha generado 563.4 millones de pesos en utilidades acumuladas para Grupo Carso desde que Slim adquirió su participación. Además, al cierre de 2025, el valor contable de esa inversión ascendía a 1,389.1 millones de pesos, lo que refleja cómo una apuesta que comenzó con pérdidas terminó convirtiéndose en un negocio rentable para el empresario.

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Slim no controla Miniso México: opera como socio estratégico con influencia significativa. (Alfredo Estrella/ AFP)

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¿En qué consiste la alianza entre Slim y Miniso?

Aunque suele decirse que Carlos Slim "es dueño" de Miniso en México, en realidad opera como socio estratégico de la compañía. Esto significa que Grupo Carso participa en los resultados del negocio, pero no controla la operación diaria de la cadena.

Miniso mantiene su propio modelo de negocio basado en tiendas especializadas y franquicias, mientras Grupo Carso registra la parte proporcional de las utilidades o pérdidas que genera la empresa en México. Al tratarse de una compañía asociada, el conglomerado de Slim tiene influencia en las decisiones estratégicas, aunque la administración y el crecimiento de la marca continúan a cargo de Miniso.

Este esquema ha permitido que ambas empresas aprovechen sus fortalezas: Miniso continúa expandiendo su presencia en el país con el respaldo de un socio local de gran tamaño, mientras Grupo Carso obtiene una participación en uno de los formatos de retail con mayor crecimiento en México, sin necesidad de operar directamente la cadena.

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Miniso fue fundada en China por Jack Ye en 2013 y hoy opera más de 5,000 tiendas en más de 100 países. (Shutterstock)

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¿Quién es el fundador de Miniso?

La historia de Miniso comenzó en 2013, cuando el empresario chino Jack Ye viajó de vacaciones a Japón junto con su familia. Durante ese recorrido descubrió tiendas que ofrecían productos con buen diseño, calidad y precios accesibles, muchos de ellos fabricados en China. Esa experiencia le dio la idea de crear una cadena con el mismo concepto, pero dirigida a consumidores de todo el mundo.

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Con experiencia en el desarrollo de productos, cadenas de suministro y la industria de la moda, Jack Ye fundó Miniso en Guangzhou, China, con una propuesta basada en artículos para el hogar, belleza, papelería, juguetes, accesorios y decoración que combinaran diseño y precios competitivos.

Desde entonces, la compañía ha crecido hasta operar en más de 100 países y regiones, con más de 5,000 tiendas en ciudades como Nueva York, París, Londres, Dubái y Sídney. Su estrategia se basa en renovar constantemente su catálogo —incorpora nuevos productos cada semana— y ofrecer artículos desarrollados por diseñadores internacionales bajo una filosofía de calidad, innovación y precios accesibles.

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Carlos Slim Helú GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V.

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