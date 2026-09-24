De Santa Fe a Iztapalapa, estos son todos los terrenos de Televisa en CDMX; no todo es San Ángel y Chapultepec

Todas las propiedades de Televisa en la Ciudad de México

El tamaño del patrimonio de Televisa se refleja en la superficie que mantiene en propiedad. Su reporte anual 2025 señala que la compañía es dueña de aproximadamente 4.46 millones de pies cuadrados de terrenos, edificios y otras propiedades, de los cuales más de 3.35 millones se concentran en la capital del país y sus alrededores.

El inventario incluye espacios para producción de televisión, oficinas, instalaciones técnicas y otras actividades de la empresa. Estas son algunas de sus principales propiedades:

San Ángel: 14 estudios

Avenida Chapultepec: 12 estudios

Santa Fe: tres estudios, además de las oficinas corporativas centrales de Televisa, ubicadas en Avenida Vasco de Quiroga 2000

Iztapalapa: un estudio en Rojo Gómez

Otras ubicaciones: cuatro localidades adicionales en la Ciudad de México, además de estaciones de televisión

Otros inmuebles operativos: talleres, oficinas, instalaciones técnicas, estudios y un centro de capacitación

Las instalaciones de Televisa en San Ángel forman parte del patrimonio inmobiliario que la empresa mantiene en la capital.





Televisa renta inmuebles en el extranjero

Grupo Televisa también tiene presencia física fuera de México, pero los inmuebles que reporta en el extranjero no son de su propiedad, sino espacios que tiene arrendados para realizar sus operaciones. En otras palabras, Televisa paga una renta por utilizar estos edificios y oficinas.

En total, la empresa reporta más de 27,777 pies cuadrados de superficie en inmuebles arrendados fuera de México. Entre ellos se encuentran:

España y Suiza: tres inmuebles arrendados para operaciones de televisión y noticias, ubicados en Madrid, Castellón y Zug.

Centroamérica y el Caribe: siete inmuebles arrendados para las operaciones de televisión satelital (Sky/DTH), en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Estados Unidos: un inmueble arrendado para operaciones de telefonía en Laredo, Texas.

A diferencia de buena parte de sus instalaciones en México, estos inmuebles no forman parte del patrimonio inmobiliario propio de Grupo Televisa. Son espacios que la compañía utiliza bajo contratos de arrendamiento para mantener sus operaciones internacionales.