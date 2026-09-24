De Santa Fe a Iztapalapa, estos son todos los terrenos de Televisa en CDMX; no todo es San Ángel y Chapultepec

Grupo Televisa tiene algunos de sus terrenos e inmuebles más conocidos en la Ciudad de México, entre ellos las icónicas instalaciones de Chapultepec y San Ángel. Estos espacios están ligados a la historia de la televisión mexicana y a la operación de la empresa fundada por la familia Azcárraga .
Pero el patrimonio inmobiliario de Televisa va mucho más allá de estos dos puntos. La empresa tiene terrenos e inmuebles en distintas zonas de la capital, desde Santa Fe hasta Iztapalapa, destinados a diferentes usos y actividades.
¿Dónde están estas propiedades, qué hace Televisa con ellas y cuáles renta a otras empresas? En esta nota te contamos dónde se ubican, para qué sirven y qué importancia tienen estos activos para las finanzas de la compañía.
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Todas las propiedades de Televisa en la Ciudad de México
El tamaño del patrimonio de Televisa se refleja en la superficie que mantiene en propiedad. Su reporte anual 2025 señala que la compañía es dueña de aproximadamente 4.46 millones de pies cuadrados de terrenos, edificios y otras propiedades, de los cuales más de 3.35 millones se concentran en la capital del país y sus alrededores.
El inventario incluye espacios para producción de televisión, oficinas, instalaciones técnicas y otras actividades de la empresa. Estas son algunas de sus principales propiedades:
San Ángel: 14 estudios
Avenida Chapultepec: 12 estudios
Santa Fe: tres estudios, además de las oficinas corporativas centrales de Televisa, ubicadas en Avenida Vasco de Quiroga 2000
Iztapalapa: un estudio en Rojo Gómez
Otras ubicaciones: cuatro localidades adicionales en la Ciudad de México, además de estaciones de televisión
Otros inmuebles operativos: talleres, oficinas, instalaciones técnicas, estudios y un centro de capacitación
Televisa renta inmuebles en el extranjero
Grupo Televisa también tiene presencia física fuera de México, pero los inmuebles que reporta en el extranjero no son de su propiedad, sino espacios que tiene arrendados para realizar sus operaciones. En otras palabras, Televisa paga una renta por utilizar estos edificios y oficinas.
En total, la empresa reporta más de 27,777 pies cuadrados de superficie en inmuebles arrendados fuera de México. Entre ellos se encuentran:
España y Suiza: tres inmuebles arrendados para operaciones de televisión y noticias, ubicados en Madrid, Castellón y Zug.
Centroamérica y el Caribe: siete inmuebles arrendados para las operaciones de televisión satelital (Sky/DTH), en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras y República Dominicana.
Estados Unidos: un inmueble arrendado para operaciones de telefonía en Laredo, Texas.
A diferencia de buena parte de sus instalaciones en México, estos inmuebles no forman parte del patrimonio inmobiliario propio de Grupo Televisa. Son espacios que la compañía utiliza bajo contratos de arrendamiento para mantener sus operaciones internacionales.
¿Por qué Grupo Televisa le renta TelevisaUnivision?
Aunque sus nombres pueden generar confusión, Grupo Televisa y TelevisaUnivision son empresas distintas. Esto es resultado de la reestructura que realizaron Televisa y Univision entre 2021 y 2022, cuando Grupo Televisa escindió su negocio de contenidos para fusionarlo con Univision y crear TelevisaUnivision.
De esta manera, Grupo Televisa conservó la propiedad de diversos terrenos e inmuebles en México, mientras que TelevisaUnivision quedó a cargo del negocio de contenidos que antes formaba parte de Televisa.
Por ello, parte de los inmuebles que utiliza TelevisaUnivision en México son propiedad de Grupo Televisa, que se los renta para sus operaciones. Estos bienes se contabilizan en Grupo Televisa como propiedades de inversión y, al cierre de 2025, tenían un valor en libros de 2,624.3 millones de pesos.
El valor de mercado de estos activos era considerablemente mayor. Un valuador independiente estimó que su valor razonable ascendía a 11,888.7 millones de pesos al 31 de diciembre de 2025. Además, durante ese año, las rentas de estos inmuebles generaron para Grupo Televisa 354.8 millones de pesos netos de gastos operativos directos.
El Estadio Azteca no es de Televisa, sino de Ollamani
Aunque el Estadio Banorte —antes Estadio Azteca— sigue ligado a Televisa y a la familia Azcárraga, el inmueble ya no pertenece a Grupo Televisa . Tras la escisión de 2022, los negocios deportivos, de juegos y sorteos y parte de los negocios editoriales que salieron de Televisa quedaron concentrados en Ollamani, empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean.
El estadio es uno de los principales activos inmobiliarios de Ollamani, pero no el único. La empresa también es propietaria de otros terrenos e inmuebles relacionados con sus actividades deportivas y de entretenimiento. Los casinos de PlayCity, que antes formaban parte de Grupo Televisa, también quedaron dentro de Ollamani , aunque los locales donde operan son, en su mayoría, inmuebles arrendados a terceros.
Algo similar ocurrió con el negocio editorial. Editorial Televisa pasó a formar parte de la estructura de Ollamani y actualmente opera como O Media, por lo que los activos inmobiliarios vinculados con esta actividad también deben distinguirse de los que permanecen en Grupo Televisa.
La estructura de Grupo Televisa también cambió de forma importante en los últimos años. Emilio Azcárraga Jean dejó la conducción ejecutiva de la compañía para concentrarse en Ollamani, mientras que la dirección de Grupo Televisa quedó en manos de Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez, quienes se desempeñan como Co-Presidentes Ejecutivos.
El cambio en el liderazgo ocurrió mientras la empresa redujo su escala frente a años anteriores, en parte como consecuencia de la separación de negocios que dio origen a TelevisaUnivision y posteriormente a Ollamani.
De acuerdo con Las 500 empresas más importantes de México 2026 , de Expansión, Grupo Televisa pasó del lugar 86 al 93 del ranking, con ventas anuales de 58,872.2 millones de pesos, una disminución de 5.4% respecto al año anterior. La compañía cuenta actualmente con 26,599 empleados.
En este contexto, sus inmuebles adquieren una dimensión particular: además de ser espacios donde se desarrollan sus operaciones, algunos se mantienen como activos de inversión y generan ingresos mediante el arrendamiento a otras empresas, como TelevisaUnivision.
Así, el patrimonio inmobiliario que conserva Grupo Televisa es una pieza de una compañía que hoy tiene una estructura distinta a la que tenía antes de las escisiones. Televisa ya no concentra bajo una misma empresa todos los negocios que durante décadas estuvieron asociados con su nombre, pero mantiene terrenos, edificios y otros activos que continúan teniendo un peso financiero y operativo.