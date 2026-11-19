“Podríamos observar una mayor competencia en precios, particularmente en medicamentos genéricos y productos de alta rotación. La mayor escala permitiría fortalecer la capacidad de negociación con proveedores y optimizar costos”, explica Carlos Hernández, director de Análisis en Vardez Capital.

La operación, anunciada el 12 de noviembre, contempla la adquisición del 96.56% de Farmacias Benavides, participación que estaba en manos de subsidiarias de The Boots Group, por parte de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, operadora de Farmacias del Ahorro.

El acuerdo todavía necesita la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Mientras se cumplen las condiciones para concretarlo, Benavides continuará operando bajo su administración actual. Las empresas tampoco han informado si la integración implicará cambios en la identidad comercial de las sucursales.

Una red de más de 3,000 farmacias cambia la competencia

La compra de Farmacias Benavides coloca a Farmacias del Ahorro en una posición distinta frente a sus principales rivales. La suma de las redes de ambas compañías superaría las 3,000 unidades, una cifra cercana a las 3,115 sucursales que Farmacias Guadalajara reportó al cierre del tercer trimestre de 2025.

La distancia frente a Farmacias Similares todavía es considerable, pues esta cadena cuenta con más de 9,000 puntos de venta. Sin embargo, la nueva red superaría el número de establecimientos del negocio farmacéutico de Femsa, integrado por Farmacias YZA, FarmaCon y Farmacias Moderna.

El tamaño importa en un negocio donde los márgenes dependen, en buena medida, de la capacidad para comprar y distribuir medicamentos a costos competitivos. Una red más grande permite concentrar pedidos, negociar mejores condiciones con los laboratorios y aprovechar la infraestructura logística para reducir gastos.

Para Farmacias del Ahorro, Benavides representa también una vía para entrar con mayor fuerza en mercados donde la cadena ya tiene reconocimiento entre los consumidores. Para la compañía adquirida, la integración podría significar acceso a recursos financieros, tecnología y capacidades operativas que fortalezcan su posición.

Las grandes cadenas tienen ventajas en compras, logística, tecnología y capacidad financiera, lo que incrementa la presión competitiva sobre las farmacias independientes Carlos Hernández



La presión no se limita a las grandes cadenas. En México existen cerca de 85,000 farmacias independientes, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). Aunque su número supera ampliamente al de los establecimientos de los principales grupos, estos negocios enfrentan desventajas para competir en compras, logística, tecnología y capacidad de inversión.

Su principal defensa está en la cercanía con los consumidores y el conocimiento de sus mercados locales. El desafío será conservar esa ventaja mientras mejoran su eficiencia y encuentran formas de diferenciarse frente a competidores con mayor capacidad financiera.