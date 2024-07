El Proyecto 2025: ¿qué es y cuál es su relación con los planes de Trump?

Para lograr este objetivo no solo buscan que el movimiento conservador trabaje unido, sino que entrenan a líderes para que puedan llevar a cabo sus ideales.

El Proyecto 2025 es el trabajo más grande que Heritage haya realizado en su historia. De acuerdo con un reportaje de la revista New Yorker, el proyecto ha tenido un costo de 20 millones de dólares.

Por ejemplo, Heritaje contrató a la compañía Oracle para construir una base de datos segura para almacenar los documentos personas de unos 20,000 potenciales miembros de la administración.

Heritage Foundation no está sola en esta empresa. De acuerdo con un comunicado publicado en febrero de este año, el Proyecto 2025 cuenta con más de 100 organizaciones asociadas.

¿Qué vínculos tiene con Donald Trump?

Frente a la polémica que rodea al "Proyecto 2025", Donald Trump ha tomado distancia con respecto al texto.

"No lo he visto, no tengo idea de quién está detrás", aseguró el candidato en su red Truth Social, al declarar que el programa apoyado por el Partido Republicano no tenía "nada que ver" con el de la Heritage.

En 2022, en una cena organizada por Heritage Foundation, el multimillonario dijo sin embargo que el trabajo realizado entonces por esta organización sentaría las bases "para lo que hará nuestro movimiento" durante un segundo mandato.

Los demócratas señalan a varios miembros del círculo cercano del magnate republicano por su relación o participación en la elaboración del "Proyecto 2025”.

Entre ellos, Stephen Miller, principal exconsejero de Trump, o incluso Ben Carson y Christopher Miller, exmiembros de su gabinete.

Con información de AFP y Reuters