Cuál es la verdadera riqueza petrolera que tiene Venezuela y que pude ser moneda de cambio para Trump

¿Cuánto petróleo tiene Venezuela?
Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Con 304,000 millones de barriles, de acuerdo con Oil & Energy Jorunal. En otras palabras, esa es la cantidad de petróleo que los expertos creen que podría extraerse del territorio venezolano.
El país sudamericano posee el 17% de las reservas probadas de petróleo de todo el mundo.
Para ponerlo en contexto, Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, dispone de unas reservas probadas estimadas en 81,000 millones de barriles.
¿Cuánto petróleo produce Venezuela?
Venezuela extrajo casi el 5% del petróleo mundial en 1997, pero años de mal manejo, inversiones insuficientes y sanciones estadounidenses han reducido la producción. La dificultad de extraer el petróleo alquitranado (crudo extrapesado) del país también ha complicado las cosas.
Venezuela produce cerca de un millón de barriles diarios de crudo, mayoritariamente destinados a exportación.
¿Quién compra el petróleo venezolano?
Estados Unidos solía comprar la mayor parte del petróleo de Venezuela, pero ese comercio se interrumpió en 2019 después de que el primer gobierno de Trump impuso sanciones a la empresa petrolera estatal del país, Petróleos de Venezuela.
Los envíos a Estados Unidos se reanudaron en 2023, pero los volúmenes se han mantenido bajos. La mayor parte del crudo venezolano fluye ahora hacia China.