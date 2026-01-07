La intervención de EU en Venezuela pone un mal ejemplo para China y Rusia

Además del acceso al petróleo, Estados Unidos puede ganar un mayor control geopolítico en Latinoamérica, asegurando nuevas rutas comerciales, e insumos estratégicos como minerales, tierras raras y, claro, petróleo.
Un beneficio extra para el presidente estadounidense y el Partido Republicano es lograr dar una imagen de fortaleza previo a las elecciones intermedias de noviembre de este año.
Un mal ejemplo para China y Rusia
Pero Estados Unidos no está solo en querer imponerse sobre sus vecinos más pequeños.
La Rusia de Vladimir Putin invadió a Ucrania en febrero de 2022, después de cuestionar la "legitimidad histórica" de la exrepública soviética y prometer la destitución de su presidente, Volodimir Zelenski.
China se ha negado a descartar el uso de la fuerza para apoderarse de Taiwán, un territorio autónomo, y ha reclamado derechos sobre gran parte del Mar de China Meridional.
El operativo en Venezuela ocurrió días después de que Beijing realizara ejercicios militares que buscaron simular un bloqueo a Taiwán.
El caso de Venezuela "plantea la pregunta de que si Estados Unidos puede declarar como ilegítimo a un líder, removerlo y después gobernar el país, ¿por qué no podrían otros países hacer lo mismo?”, dijo Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar en el centro de estudios Defense Priorities, organización que aboga por una política moderada de Estados Unidos, a AFP.