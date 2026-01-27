¿Qué requisitos necesitan los mexicanos para entrar a estos países?

Los requisitos que los mexicanos deben cumplir para ingresar a cada uno de estos países son diversos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuenta con la Guía de Viaje, una sección de su portal web donde se pueden consultar, país por país, los requisitos de entrada que le solicitan a los ciudadanos mexicanos.

Sin embargo, la SRE advierte que la información sobre los requisitos de viaje está sujeta a cambios constantes, por lo que recomiendan consultar la página oficial de la Embajada correspondiente al destino de interés.

¿Qué países latinoamericanos tienen pasaportes más poderosos?

Chile es el país latinoamericano con el pasaporte más poderoso. Ocupa el puesto 15 del ranking, pues 157 destino permiten la entrada a sus nacionales sin visa.

Le siguen Argentina y Brasil, cuyos pasaportes permiten la entrada a 169 países cada uno.

A diferencia de México, China les permite la entrada sin visa. En el caso de los chilenos, también pueden ingresar a Estados Unidos y Canadá sin un visado.