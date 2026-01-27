Publicidad

Internacional

Estos 69 países exigen visa para permitir la entrada de mexicanos

El pasaporte mexicano permite la entrada a 157 destinos, incluidos los miembros de la UE y la mayoría de Latinoamérica, con lo que ocupa el puesto 21 en el ranking de Henley.
mar 27 enero 2026 02:24 PM
Contando dinero de diferentes países y un pasaporte mexicano y un pasaporte rumano en un lado.
La mayoría de los países de África Occidental piden visa a los ciudadanos mexicanos. (FOTO: Irving Sandoval/Getty Images/iStockphoto)

El pasaporte de México es uno de los más poderosos de Latinoamérica, de acuerdo con el Henley Passport Index, que está basado en información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Los ciudadanos mexicanos pueden ingresas con solo su pasaporte a 157 países. Entre ellos están la mayoría de los países de Latinoamérica y los países pertenecientes al espacio Schengen, conformado por 29 países europeos.

Sin embargo, hay varios destinos populares para los mexicanos, como Estados Unidos, Canadá, China y Australia que solicitan un visado de turista para ingresar.

Estos son los países, hasta el 9 de enero de 2026, que solicitan visado a los turistas mexicanos.

¿Qué países solicitan visa a los mexicanos?

  1. Afganistán
  2. Argelia
  3. Samoa Americana
  4. Australia
  5. Azerbaiyán
  6. Bangladesh
  7. Benin
  8. Bután
  9. Brunei
  10. Burkina Faso
  11. Camerún
  12. Canadá
  13. República Centroafricana
  14. Chad
  15. China
  16. República Democrática del Congo
  17. Congo
  18. Cuba
  19. Costa de Marfil
  20. Guinea Ecuatorial
  21. Eritrea
  22. Esuatini
  23. Islas Malvinas (Islas Falkland)
  24. Gabón
  25. Gambia
  26. Ghana
  27. Guam
  28. Guinea
  29. Guyana
  30. India
  31. Irak
  32. Kuwait
  33. Lesotho
  34. Liberia
  35. Libia
  36. Mali
  37. Mauritania
  38. Mongolia
  39. Myanmar
  40. Nauru
  41. Niger
  42. Nigeria
  43. Corea del Norte
  44. Islas Marianas del Norte
  45. Oman
  46. Pakistán
  47. Papua Nueva Guinea
  48. Puerto Rico
  49. Federación Rusa
  50. Arabia Saudita
  51. Senegal
  52. Sierra Leona
  53. Islas Salomón
  54. Somalia
  55. Sudáfrica
  56. Sudán
  57. Sudán del Sur
  58. Siria
  59. Santo Tomé y Príncipe
  60. Taiwan (China Taipei)
  61. Togo
  62. Tonga
  63. Turkmenistan
  64. Uganda
  65. Ucrania
  66. Estados Unidos
  67. Islas Vírgenes Estadounidenses
  68. Vietnam
  69. Yemen
¿Qué requisitos necesitan los mexicanos para entrar a estos países?

Los requisitos que los mexicanos deben cumplir para ingresar a cada uno de estos países son diversos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuenta con la Guía de Viaje, una sección de su portal web donde se pueden consultar, país por país, los requisitos de entrada que le solicitan a los ciudadanos mexicanos.

Sin embargo, la SRE advierte que la información sobre los requisitos de viaje está sujeta a cambios constantes, por lo que recomiendan consultar la página oficial de la Embajada correspondiente al destino de interés.

¿Qué países latinoamericanos tienen pasaportes más poderosos?

Chile es el país latinoamericano con el pasaporte más poderoso. Ocupa el puesto 15 del ranking, pues 157 destino permiten la entrada a sus nacionales sin visa.

Le siguen Argentina y Brasil, cuyos pasaportes permiten la entrada a 169 países cada uno.

A diferencia de México, China les permite la entrada sin visa. En el caso de los chilenos, también pueden ingresar a Estados Unidos y Canadá sin un visado.

