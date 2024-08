Exploits de Día Cero y Día Uno, puertas de entrada a ciberataques

En el dinámico y retador mundo de la ciberseguridad, una de las amenazas más temidas son los Exploits de Día Cero, que son utilizados por los ciberdelincuentes para atacar sistemas mediante la explotación de una vulnerabilidad que no ha sido previamente identificada ni parcheada por las organizaciones. Esta forma de ataque es extremadamente peligrosa porque no hay defensas preparadas para ella; los desarrolladores y los equipos de seguridad no son conscientes de la vulnerabilidad hasta que es explotada.