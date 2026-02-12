2030–2040, el quiebre del modelo económico

Entre 2030 y 2040 no vamos a vivir una crisis económica más. Vamos a presenciar algo distinto y profundo: el agotamiento del modelo que, durante siglos, vinculó el trabajo humano, el ingreso y la estabilidad social. Esto no es una especulación, una predicción ni futurismo. Tampoco se trata de una visión alarmista, sino de una lectura directa de lo que ya está ocurriendo y de la velocidad a la que avanza.

La tecnología desplazó al trabajo humano y rompió el contrato económico

Estamos frente a un cambio total de modelo, sin precedentes históricos claros. No importa si habrá robots humanoides ni qué tareas específicas serán sustituidas. El punto central no es la forma de la tecnología, sino su impacto estructural. Por primera vez, la economía empezará a funcionar sin necesitar al ser humano como factor productivo principal.

La IA no es solo una herramienta que aumenta la productividad. Es la primera tecnología capaz de producir bienes y servicios a gran escala sin requerir trabajo humano en muchas etapas clave del proceso. Este fenómeno ya no se limita a fábricas o líneas de ensamblaje. Está ocurriendo en oficinas, centros de análisis, áreas creativas, logística, atención al cliente y toma de decisiones operativas. Y ocurre rápido. En una década, el panorama será completamente distinto.

Este cambio no pertenece a un futuro lejano. Está ocurriendo dentro del horizonte de una generación viva hoy. Y cuando un sistema económico pierde su eje principal —el trabajo como fuente de ingreso y de identidad— entra en una zona para la que no existen precedentes claros.

Aquí conviene recuperar una palabra antigua, no en su sentido religioso, sino conceptual: apocalipsis. En su significado original, apocalipsis no implica destrucción, sino revelación. Es el momento en que un orden queda expuesto como incapaz de sostenerse tal como está. Eso es lo que empieza a revelarse en la economía global.