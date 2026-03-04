En cámaras, Poco incorpora tres sensores de 50 megapíxeles, incluido un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 5x y estabilización óptica, además de un ultra gran angular. El iPhone 17e mantiene un solo sensor trasero.
La batería del F8 Ultra alcanza los 6,500 mAh y admite carga rápida de hasta 100 W por cable y 50 W inalámbrica. Estas cifras superan ampliamente la capacidad y velocidad de recarga del 17e.
Huawei vs. Apple
El Huawei Nova 14 Pro cuesta 14,998 pesos, apenas un peso menos que el 17e. Huawei centra su propuesta en pantalla amplia y fotografía.
El Nova 14 Pro integra un panel OLED de 6.8 pulgadas con tasa de 120 Hz y un sistema múltiple de cámaras con énfasis en retrato y zoom. Esta configuración amplía opciones frente al único sensor del iPhone 17e. Apple mantiene ventaja en procesamiento de video y coherencia de color, pero Huawei ofrece mayor flexibilidad óptica.
La batería del Nova 14 Pro supera los 5,000 mAh y admite carga rápida de alta potencia. El 17e no lidera en capacidad ni en velocidad de recarga.
Un punto que podría percibirse como desventaja es que Huawei utiliza HarmonyOS y su propio ecosistema de aplicaciones. Con ello, el equipo no integra de forma nativa servicios de Google como Maps, Gmail o YouTube bajo el entorno tradicional de Android. Huawei ofrece alternativas a través de AppGallery, pero la experiencia depende del nivel de compatibilidad de cada aplicación. Para algunos usuarios, esta diferencia pesa frente a iOS o Android con servicios de Google.
En conjunto, los rivales ofrecen más pantalla, más cámaras o más batería por un precio similar. El iPhone 17e responde con integración entre hardware y software, tamaño compacto y rendimiento estable. La decisión de compra por uno u otro depende de las prioridades de cada usuario, ya sea que prefiera especificaciones más amplias y versatilidad óptica, o cohesión del ecosistema y consistencia en la experiencia de uso.