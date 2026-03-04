Publicidad

Tecnología

Comparativa: iPhone 17e vs 16e y sus rivales Android

Apple renovó su modelo accesible con más almacenamiento y MagSafe, pero enfrenta a competidores que apuestan por sistemas de triple cámara y cargas ultrarrápidas en el mismo rango de precio.
mié 04 marzo 2026 01:00 PM
¿Cuánto cuesta el iPhone 17e en México y qué ofrece a diferencia del 16e o el Samsung S25?
Apple no sólo necesita justificar las mejoras frente al iPhone 16e, también debe sostener su propuesta ante rivales Android. (foto: Apple)

Apple presentó recientemente el nuevo iPhone 17e , un modelo que democratiza algunas de las características de sus teléfonos más avanzados. El dispositivo llega al mercado mexicano con un precio oficial de 14,999 pesos, el mismo que tuvo en su lanzamiento el iPhone 16e el año pasado, aunque ahora incorpora mejoras en varios frentes.

El iPhone 17e entra en uno de los terrenos más disputados del mercado, el límite entre la gama media premium y la entrada a la gama alta. En el rango de los 15,000 pesos, las marcas no sólo compiten en precio, sino en procesadores de última generación, pantallas con alta resolución y tasas de refresco elevadas, sistemas de cámara múltiples y cargas ultrarrápidas.

Es decir, el nuevo modelo de Apple no sólo necesita justificar las mejoras frente al iPhone 16e, también debe sostener su propuesta ante rivales Android que, por el mismo costo, ofrecen más especificaciones en la ficha técnica.

Apple vs. Apple

Con la llegada del iPhone 17e, el iPhone 16e bajó a 12,999 pesos. Esta reducción abre una brecha clara entre ambos modelos y obliga a revisar si la nueva generación justifica los 2,000 pesos de diferencia.

Ambos equipos incluyen una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz. Se trata de un formato compacto frente a rivales que ya ofrecen diagonales cercanas a las 6.7 pulgadas y 120 Hz en este rango de precio.

La diferencia más relevante entre generaciones aparece en el procesador, ya que el iPhone 17e integra el chip A19, el más reciente de la serie, mientras el 16e utiliza el A18. El nuevo modelo ofrece mejor desempeño en edición de video, fotografía computacional y funciones de inteligencia artificial dentro de iOS. Apple también duplica el almacenamiento base, pasa de 128 GB en el 16e a 256 GB en el 17e. Este cambio elimina uno de los principales límites del modelo anterior.

Otra diferencia clara aparece en la carga. El iPhone 17e incorpora compatibilidad con MagSafe y soporte para carga inalámbrica de hasta 15 W. El 16e no incluye esta integración magnética ni carga inalámbrica con ese estándar, lo que limita el uso de accesorios compatibles.

En fotografía, ambos conservan un sensor principal de 48 megapíxeles con procesamiento propio de la marca. En este apartado los dos quedan en desventaja frente a varios competidores, que en el mismo rango de precio integran hasta tres o cuatro lentes.

Samsung vs. Apple

Samsung es el principal rival de Apple y cuenta con un modelo que compite en el mismo rango de precio: el Galaxy S25 FE, con un costo de 15,499 pesos, apenas 500 pesos por encima del 17e.

El Galaxy S25 FE integra un panel Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Apple mantiene una OLED de 6.1 pulgadas a 60 Hz, con lo que Samsung ofrece mayor tamaño y fluidez visual.

En fotografía, el S25 FE incorpora un sistema de triple cámara con sensor principal, ultra gran angular y telefoto. Esto permite mayor versatilidad en encuadres y zoom óptico real. El iPhone 17e mantiene un único sensor principal de 48 megapíxeles con fuerte apoyo en procesamiento computacional, pero sin lentes adicionales. Apple prioriza consistencia en color y video; Samsung amplía posibilidades con más óptica.

En batería, Samsung también toma ventaja en cifras, pues el S25 FE integra una batería de 4,800 mAh, mientras el iPhone 17e cuenta con 4,005 mAh. Además, el modelo de Samsung admite mayor potencia de carga.

Poco vs. Apple

En el mismo rango aparece el Poco F8 Ultra, con precio de 15,199 pesos. Este modelo apuesta por especificaciones técnicas agresivas.

Integra una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, mayor y más fluida que la del iPhone 17e. Esta diferencia impacta en el consumo de contenido y videojuegos. En rendimiento, el F8 Ultra utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador de gama alta orientado al alto desempeño.

En cámaras, Poco incorpora tres sensores de 50 megapíxeles, incluido un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 5x y estabilización óptica, además de un ultra gran angular. El iPhone 17e mantiene un solo sensor trasero.

La batería del F8 Ultra alcanza los 6,500 mAh y admite carga rápida de hasta 100 W por cable y 50 W inalámbrica. Estas cifras superan ampliamente la capacidad y velocidad de recarga del 17e.

Huawei vs. Apple

El Huawei Nova 14 Pro cuesta 14,998 pesos, apenas un peso menos que el 17e. Huawei centra su propuesta en pantalla amplia y fotografía.

El Nova 14 Pro integra un panel OLED de 6.8 pulgadas con tasa de 120 Hz y un sistema múltiple de cámaras con énfasis en retrato y zoom. Esta configuración amplía opciones frente al único sensor del iPhone 17e. Apple mantiene ventaja en procesamiento de video y coherencia de color, pero Huawei ofrece mayor flexibilidad óptica.

La batería del Nova 14 Pro supera los 5,000 mAh y admite carga rápida de alta potencia. El 17e no lidera en capacidad ni en velocidad de recarga.

Un punto que podría percibirse como desventaja es que Huawei utiliza HarmonyOS y su propio ecosistema de aplicaciones. Con ello, el equipo no integra de forma nativa servicios de Google como Maps, Gmail o YouTube bajo el entorno tradicional de Android. Huawei ofrece alternativas a través de AppGallery, pero la experiencia depende del nivel de compatibilidad de cada aplicación. Para algunos usuarios, esta diferencia pesa frente a iOS o Android con servicios de Google.

En conjunto, los rivales ofrecen más pantalla, más cámaras o más batería por un precio similar. El iPhone 17e responde con integración entre hardware y software, tamaño compacto y rendimiento estable. La decisión de compra por uno u otro depende de las prioridades de cada usuario, ya sea que prefiera especificaciones más amplias y versatilidad óptica, o cohesión del ecosistema y consistencia en la experiencia de uso.

