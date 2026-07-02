Tu próximo celular costará más por la escasez de memoria para IA

De acuerdo con los analistas de mercado Masahiro Wakasugi y Jake Silverman, la situación que se vive actualmente es atípica, pues rompe con la dinámica tradicional de "boom y caída" de la memoria, es decir, periodos donde los precios caían mucho luego de que la capacidad aumentaba más rápido que la demanda. Ahora, detallan, los operadores de centros de datos de IA están pagando primas para garantizar el acceso con anticipación, un comportamiento más típico de escasez de materias primas que de mercados cíclicos como los chips.
"Nvidia vivió su momento de IA hace unos años (con sus unidades de procesamiento gráfico). Ahora, la memoria nunca había sido una parte tan valiosa de la pila de computación", declaró Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Micron.
Nvidia se alía con SK Hynix para mantener su abastecimiento de memoria
Una muestra de dicha relación de largo plazo entre las empresas fabricantes de memoria y los grandes clientes lo dio Nvidia, que anunció una alianza plurianual con SK Hynix a través de la cual se le abastecerá de componentes para la fabricación de sus GPU Rubin Vera, las cuales cuentan con hasta 288 gigabytes de memoria HBM4 de última generación por chip.
En este caso, explicó la firma liderada por Jensen Huang, la memoria HBM que necesitan los chips de IA es mucho más exigente que la RAM que se usa en las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes de consumo, pues está diseñada para las especificaciones que requieren los chips de IA.
“Las fábricas de IA son los motores de la próxima revolución industrial, y la memoria avanzada es esencial para su rendimiento”, afirmó Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia. “SK Hynix ha sido un socio excepcional, desempeñando un papel fundamental en el suministro de tecnologías de memoria avanzadas para las plataformas de computación de IA de Nvidia”.
Por su parte, Chey Tae-won, presidente de SK Group, destacó que ambas compañías llevan años trabajando en este proyecto. “Juntos, estamos desarrollando conjuntamente la próxima generación de memoria para fábricas de IA y aplicando la IA al diseño y la fabricación de semiconductores, un trabajo que definirá el futuro de la infraestructura de IA”.