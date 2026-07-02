Tu próximo celular costará más por la escasez de memoria para IA

Fue así como, de acuerdo con la firma de investigación TrendForce, los precios promedio de la memoria DRAM aumentaron entre un 50% y un 55% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el cuarto trimestre de 2025, algo “sin precedentes”, según palabras del analista de dicha firma, Tom Hsu.

La surcoreana SK Hynix y la estadounidense Micron son las dos más grandes beneficiarias de esta crisis, explica Hsu, pues dieron preferencia a clientes como Nvidia o a proveedores de servicios en la nube (como Google, AWS o Microsoft) que requerían de Memorias de Banda Ancha Avanzada (HBM) para sus herramientas de Inteligencia Artificial y son menos sensibles a subidas de precio.

De hecho, dicha preferencia también se reflejó en cambios al interior de las compañías. Micron, por ejemplo, anunció la interrupción de una parte de su negocio destinada a suministrar memoria a los fabricantes de PC para consumidores, con el fin de reservar el suministro para chips de IA y servidores.

Y es que las memorias HMB, a diferencia de las que utilizan las computadoras tradicionales, son más amplias y rápidas, por lo tanto, permiten ejecutar modelos de IA que usan millones de personas al mismo tiempo, además de incrementar las “ventanas de contexto”, es decir, la capacidad de los chatbots o agentes de recordar conversaciones anteriores.