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Tu próximo celular costará más por la escasez de memoria para IA

El auge de la iIA desvió la producción hacia chips de alto rendimiento para centros de datos, redujo la oferta para la electrónica de consumo y convirtió a SK Hynix y Micron en las grandes beneficiarias del cambio.
jue 02 julio 2026 05:55 AM
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SK Hynix, la gran ganadora de la crisis de RAM
Logo de la empresa SK Hynix, cuyas acciones han subido más del 200% este año tras un crecimiento del 274% en 2025. (GDX/CFOTO/AFP)

Es un hecho que la electrónica de consumo está aumentando de precio. Tu próximo teléfono , tu siguiente consola de videojuegos o tu nueva computadora van a costar más debido a la escasez de memoria. Sin embargo, empresas como SK Hynix y Micron, que precisamente se encargan de fabricar este componente, se están llenando los bolsillos y se posicionan como las más grandes beneficiarias de la crisis de la RAM.

En enero, en el marco del Consumer Electronic Show (CES), en Las Vegas, Sumit Sadana, director comercial de Micron, dio un diagnóstico certero sobre la situación. “Hemos observado un aumento muy marcado y significativo en la demanda de memoria, que ha superado con creces nuestra capacidad de suministro y, en nuestra opinión, la capacidad de suministro de toda la industria de memoria”, declaró.

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Fue así como, de acuerdo con la firma de investigación TrendForce, los precios promedio de la memoria DRAM aumentaron entre un 50% y un 55% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el cuarto trimestre de 2025, algo “sin precedentes”, según palabras del analista de dicha firma, Tom Hsu.

La surcoreana SK Hynix y la estadounidense Micron son las dos más grandes beneficiarias de esta crisis, explica Hsu, pues dieron preferencia a clientes como Nvidia o a proveedores de servicios en la nube (como Google, AWS o Microsoft) que requerían de Memorias de Banda Ancha Avanzada (HBM) para sus herramientas de Inteligencia Artificial y son menos sensibles a subidas de precio.

De hecho, dicha preferencia también se reflejó en cambios al interior de las compañías. Micron, por ejemplo, anunció la interrupción de una parte de su negocio destinada a suministrar memoria a los fabricantes de PC para consumidores, con el fin de reservar el suministro para chips de IA y servidores.

Y es que las memorias HMB, a diferencia de las que utilizan las computadoras tradicionales, son más amplias y rápidas, por lo tanto, permiten ejecutar modelos de IA que usan millones de personas al mismo tiempo, además de incrementar las “ventanas de contexto”, es decir, la capacidad de los chatbots o agentes de recordar conversaciones anteriores.

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El valor de SK Hynix y Micron crece como la espuma

SK Hynix es una empresa fabricante de semiconductores, especializada en chips de memoria HBM, los cuales se utilizan en sistemas de Inteligencia Artificial y entre cuyos clientes figuran grandes empresas del sector, como Nvidia o Alphabet, entre otros.

“La aparición de la memoria de IA personalizada cambió radicalmente la economía del sector y permitió a SK Hynix consolidarse como líder del mercado”, asegura el analista de Meritz Securities, Kim Sunwoo, haciendo énfasis en su evolución, pues la empresa estuvo a punto de ser vendida en 2002 a Micron.

Su relevancia es tal que las acciones de la compañía han subido más del 200% este año tras un crecimiento del 274% en 2025 y ante ese panorama anunció sus planes de salir a Bolsa en Estados Unidos con el objetivo de recaudar aproximadamente 29,400 millones de dólares.

Micron, por su parte, también se especializa en fabricar chips de memoria y en el último año el valor de sus acciones ha crecido un 247%. La compañía informó que sus ingresos subieron 346% interanual hasta los 41,500 millones de dólares, superando temporalmente a Meta e incluso casi igualando el valor de Tesla.

Para el futuro, la empresa tiene una posición privilegiada, pues sus clientes ya comprometieron 22,000 millones de dólares en depósitos adelantados para asegurar el suministro de chips de memoria en contratos de tres a cinco años, por lo que Hsu afirma que la posición actual de ambas compañías contrasta con lo que vivieron en 2023, cuando registraron una fuerte caída en la demanda ante un mercado saturado, un momento en el que Micron llegó a perder 6,000 millones de dólares.

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De acuerdo con los analistas de mercado Masahiro Wakasugi y Jake Silverman, la situación que se vive actualmente es atípica, pues rompe con la dinámica tradicional de "boom y caída" de la memoria, es decir, periodos donde los precios caían mucho luego de que la capacidad aumentaba más rápido que la demanda. Ahora, detallan, los operadores de centros de datos de IA están pagando primas para garantizar el acceso con anticipación, un comportamiento más típico de escasez de materias primas que de mercados cíclicos como los chips.

"Nvidia vivió su momento de IA hace unos años (con sus unidades de procesamiento gráfico). Ahora, la memoria nunca había sido una parte tan valiosa de la pila de computación", declaró Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Micron.

Nvidia se alía con SK Hynix para mantener su abastecimiento de memoria

Una muestra de dicha relación de largo plazo entre las empresas fabricantes de memoria y los grandes clientes lo dio Nvidia, que anunció una alianza plurianual con SK Hynix a través de la cual se le abastecerá de componentes para la fabricación de sus GPU Rubin Vera, las cuales cuentan con hasta 288 gigabytes de memoria HBM4 de última generación por chip.

En este caso, explicó la firma liderada por Jensen Huang, la memoria HBM que necesitan los chips de IA es mucho más exigente que la RAM que se usa en las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes de consumo, pues está diseñada para las especificaciones que requieren los chips de IA.

“Las fábricas de IA son los motores de la próxima revolución industrial, y la memoria avanzada es esencial para su rendimiento”, afirmó Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia. “SK Hynix ha sido un socio excepcional, desempeñando un papel fundamental en el suministro de tecnologías de memoria avanzadas para las plataformas de computación de IA de Nvidia”.

Por su parte, Chey Tae-won, presidente de SK Group, destacó que ambas compañías llevan años trabajando en este proyecto. “Juntos, estamos desarrollando conjuntamente la próxima generación de memoria para fábricas de IA y aplicando la IA al diseño y la fabricación de semiconductores, un trabajo que definirá el futuro de la infraestructura de IA”.

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Inteligencia artificial

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