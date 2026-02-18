Monedas del Mundial 2026, ¿símbolo nacional o sustituto de una agenda económica pendiente?

El cuestionamiento surge cuando el símbolo comienza a ocupar el lugar del proyecto. Porque si algo distingue a los grandes eventos globales (y un Mundial de futbol lo es en su máxima escala) no es la memoria que dejan, sino la transformación que provocan. Por eso, la pregunta relevante no es si México debe acuñar monedas conmemorativas, sino, si tiene algo estructural que conmemorar más allá del acontecimiento deportivo en sí. Y hoy, esa respuesta no resulta del todo clara.

El valor de los gestos… y sus límites

Las monedas aprobadas, que tendrán al anverso el Escudo Nacional y al reverso el diseño que determine el Banco de México, alusivo al Mundial 2026, tendrán valor legal. Serán piezas de colección, instrumentos de resguardo patrimonial y expresiones de identidad cultural. ¡Magnífico! Desde el punto de vista institucional, cumplen perfectamente su función. Pero, desde la perspectiva económica, la que observan inversionistas, empresarios y analistas, la conversación es otra, ¿qué narrativa económica quiere proyectar México ante el mundo?

Creo que la experiencia internacional es bastante nítida. Los países que han aprovechado con mayor éxito los mega-eventos deportivos los utilizan como detonadores de transformación estructural; modernizan infraestructura urbana, fortalecen su posicionamiento turístico, impulsan innovación tecnológica y, en muchos casos, implementan reformas regulatorias que perduran mucho más allá del evento.

En esos casos, las monedas conmemorativas son la cereza del pastel, el cierre simbólico de un proceso profundo. No su punto de partida.

El Mundial como oportunidad económica real

El Mundial 2026 será el más grande que se haya visto y tendrá exposición global sin precedentes. Para México, que será “sede” por tercera ocasión, el desafío no es organizativo (esa capacidad está probada) sino estratégico.

El evento puede generar empleos, atraer inversión y ampliar derrama turística. Pero ninguno de esos efectos ocurre por inercia. Todos requieren planificación, coordinación institucional y una visión económica a largo plazo. En otras palabras, requieren política pública deliberada.

Por eso, cuando la conversación pública se concentra en la acuñación de monedas antes que en la arquitectura del legado económico, surge la inquietud en los círculos empresariales, ¿estamos administrando un evento, o estamos capitalizando una oportunidad histórica? Creo que la diferencia no es semántica. Es estructural.