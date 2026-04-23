De BBVA y Santander a Banamex y Banco Azteca: quiénes dirigen los bancos más grandes de México

Los ejecutivos que mueven la banca en México

BBVA México

El ingeniero Eduardo Osuna Osuna preside BBVA México y también se desempeña como vicepresidente del Consejo de Administración del banco, de acuerdo con su perfil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Nacido en México en 1969, ha desarrollado casi toda su carrera dentro de la institución: ingresó en 1994 al área de banca corporativa y desde entonces ha ocupado cargos en recuperación de crédito, banca hipotecaria, banca comercial y banca de empresas y gobierno. En 2015 fue nombrado country manager y director general de BBVA en el país, desde donde lidera las operaciones de una de las instituciones financieras más grandes de México. Es ingeniero mecánico-electricista por la Universidad La Salle y cuenta con un MBA del IPADE.

Eduardo Osuna dirige BBVA México y es vicepresidente del Consejo de Administración del banco. (Expansión/Google AI Studio)

Santander México

El economista Felipe García Ascencio es el director general y country head de Grupo Santander en México desde 2022. Licenciado en Economía por el ITAM y con una maestría por la London School of Economics, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y ha ocupado posiciones directivas en firmas como Credit Suisse y Goldman Sachs. Se incorporó al grupo en 2020, donde primero encabezó el negocio de banca mayorista (Corporate & Investment Banking) antes de asumir el liderazgo de la institución en el país. En la estructura del banco también tiene gran peso Laura Díez Barroso Azcárraga, presidenta del Consejo de Administración , según información de la BMV.

Banorte

El actuario José Marcos Ramírez Miguel es el director general de Grupo Financiero Banorte desde noviembre de 2014 y encargado de la operación diaria del banco, mientras que Carlos Hank González funge como presidente del Consejo de Administración y principal accionista, según la BMV . Con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero, Ramírez se incorporó a la institución en 2010 como director de Banca Mayorista y de Casa de Bolsa Banorte Ixe. Antes trabajó durante más de una década en Santander México, donde ocupó cargos como director general de Finanzas, de Banca Mayorista y de Casa de Bolsa. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac, con estudios de posgrado en Finanzas en el ITAM y un MBA por ESADE en Barcelona.