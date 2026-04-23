De BBVA y Santander a Banamex y Banco Azteca: quiénes dirigen los bancos más grandes de México

El regreso de Edgardo del Rincón como director general del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México marca el inicio de una nueva etapa para la institución. Su nombramiento ocurre en un momento de reconfiguración para el banco, ahora bajo la gestión del empresario Fernando Chico Pardo, quien busca fortalecer su crecimiento y posicionamiento dentro del sistema financiero.
El movimiento en la cúpula de Banamex también refleja la importancia del liderazgo en una industria donde las decisiones estratégicas impactan directamente en el crédito, el ahorro y la inversión de millones de personas y empresas. En un entorno cada vez más competido —con bancos tradicionales y nuevos jugadores digitales disputando mercado—, los directivos de las principales instituciones financieras del país tienen un papel clave en el rumbo del sector.
A partir de este cambio en uno de los bancos más emblemáticos de México, vale la pena revisar quiénes son los presidentes y directores generales de las instituciones financieras más importantes del país: los ejecutivos que, desde sus oficinas, toman decisiones que mueven todos los días miles de millones de pesos dentro de la economía mexicana.
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Los ejecutivos que mueven la banca en México
BBVA México
El ingeniero Eduardo Osuna Osuna preside BBVA México y también se desempeña como vicepresidente del Consejo de Administración del banco, de acuerdo con su perfil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Nacido en México en 1969, ha desarrollado casi toda su carrera dentro de la institución: ingresó en 1994 al área de banca corporativa y desde entonces ha ocupado cargos en recuperación de crédito, banca hipotecaria, banca comercial y banca de empresas y gobierno. En 2015 fue nombrado country manager y director general de BBVA en el país, desde donde lidera las operaciones de una de las instituciones financieras más grandes de México. Es ingeniero mecánico-electricista por la Universidad La Salle y cuenta con un MBA del IPADE.
Santander México
El economista Felipe García Ascencio es el director general y country head de Grupo Santander en México desde 2022. Licenciado en Economía por el ITAM y con una maestría por la London School of Economics, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y ha ocupado posiciones directivas en firmas como Credit Suisse y Goldman Sachs. Se incorporó al grupo en 2020, donde primero encabezó el negocio de banca mayorista (Corporate & Investment Banking) antes de asumir el liderazgo de la institución en el país. En la estructura del banco también tiene gran peso Laura Díez Barroso Azcárraga, presidenta del Consejo de Administración , según información de la BMV.
El actuario José Marcos Ramírez Miguel es el director general de Grupo Financiero Banorte desde noviembre de 2014 y encargado de la operación diaria del banco, mientras que Carlos Hank González funge como presidente del Consejo de Administración y principal accionista, según la BMV . Con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero, Ramírez se incorporó a la institución en 2010 como director de Banca Mayorista y de Casa de Bolsa Banorte Ixe. Antes trabajó durante más de una década en Santander México, donde ocupó cargos como director general de Finanzas, de Banca Mayorista y de Casa de Bolsa. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac, con estudios de posgrado en Finanzas en el ITAM y un MBA por ESADE en Barcelona.
El empresario Javier Foncerrada Izquierdo es el director general de Banco Inbursa y uno de los principales responsables de la operación diaria del grupo financiero. A lo largo de su trayectoria ha encabezado diversas empresas del conglomerado, además de ocupar cargos como presidente de Patrimonial Inbursa y de Salud Inbursa. Licenciado por la Universidad La Salle, también ha tenido experiencia en otras instituciones del sector, como Banco Azteca. En la estructura del grupo, el Consejo de Administración es presidido por Marco Antonio Slim Domit, hijo del empresario Carlos Slim Helú, según información de la BMV .
El financiero Jorge Arturo Arce Gama es el director general de HSBC México desde febrero de 2020 y, desde enero de 2022, también preside el Consejo de Administración del banco de origen británico. Con una trayectoria de varias décadas en el sector financiero, anteriormente fue director general adjunto de Banca Global y de Mercados en Santander México y previamente se desempeñó como director general de Deutsche Bank México. Es licenciado en Finanzas y Economía por la Universidad Pace, en Nueva York.
Banco Azteca
El economista Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez es el director general de Banco Azteca desde febrero de 2024 y responsable de la operación del banco, según el portal de Grupo Elektra . Licenciado en Economía por el ITAM y con una maestría por la Universidad de Warwick, en Inglaterra, también es egresado del Programa de Alta Dirección AD2 del IPADE. Se incorporó a la institución en 2017, donde previamente se desempeñó como director de Banca de Ahorro y Previsión en Azteca Servicios Financieros. En la estructura del banco, el Consejo de Administración es presidido por Alejandro Valenzuela del Río.
Scotiabank México
Desde mayo de 2025, el director general de Scotiabank México es Pablo Elek, quien llegó al banco tras desempeñarse en HSBC México como director general de Banca Patrimonial y Personal, donde supervisó la operación de la banca minorista, gestión patrimonial, seguros y atención a clientes personales y PyMEs. Antes también ocupó cargos directivos en Grupo Financiero Santander México, incluyendo la dirección de Banca Minorista y Patrimonial. Elek es licenciado y maestro en Administración de Empresas por la Cox School of Business de la Southern Methodist University y actualmente forma parte del Consejo de Administración de Scotiabank México, además de participar en su Comité de Riesgos.
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Banamex anuncia relevo en la dirección general
Banamex anunció el nombramiento de Edgardo del Rincón como nuevo director general del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México, en sustitución de Manuel Romo. El banquero, con más de cuatro décadas de experiencia y licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey —institución que en 2025 le otorgó el Premio al Mérito EXATEC—, regresa por tercera ocasión al banco donde inició su carrera en 1985 como ejecutivo de cuenta.
Tras una primera etapa de más de dos décadas en la institución y un segundo periodo en el mismo banco encabezando áreas como tarjetas de crédito y préstamos al consumo, también dirigió Banco del Bajío desde 2019, donde impulsó su modernización y la expansión de productos.
Su regreso ocurre en una nueva etapa para la institución marcada por cambios en su estructura accionaria. En septiembre de 2025, el empresario Fernando Chico Pardoadquirió 25% de Grupo Financiero Banamex en una operación valuada en 42,000 millones de pesos, equivalente a cerca de 520 millones de acciones, según informó Citi en un comunicado. Con este movimiento, el banco busca fortalecer su crecimiento y reposicionarse en un sistema financiero cada vez más competido.