Genomma Lab inició como productora de infomerciales; hoy vende millones y controla decenas de marcas

Genomma Lab es hoy una empresa ampliamente conocida en México y en varios mercados internacionales por marcas como Asepxia, Nikzon, Tío Nacho y Suerox. Sin embargo, su origen está lejos de la industria de la salud y la belleza.
En sus inicios, la compañía no se dedicaba a fabricar productos de consumo, sino a la producción de infomerciales. De hecho, la empresa que hoy destaca por sus llamativos comerciales en televisión abierta —muchos de los cuales se vuelven virales— comenzó como una productora audiovisual, un negocio muy distinto al que hoy la caracteriza.
A continuación te contamos la historia de Genomma Lab: cómo fue su transformación de productora de infomerciales a multinacional de consumo, quién es su dueño, cuáles son sus principales marcas, cuánto factura al año y cuántas personas integran su plantilla laboral.
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La historia de Genomma Lab: de infomerciales a medicamentos
La historia de Genomma Lab comenzó el 30 de octubre de 1996, cuando fue fundada como una agencia de publicidad directa al consumidor especializada en la producción de infomerciales para televisión, según se puede leer en su perfil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
En sus primeros años, el negocio de la compañía no era fabricar productos, sino crear campañas y contenidos publicitarios para venderlos directamente al público. Fue entonces cuando surgió una idea clave: si ya sabían cómo promocionar y vender productos de terceros, ¿por qué no hacerlo con marcas propias?
El gran cambio llegó en 1999, cuando la empresa decidió transformar su modelo de negocio. En lugar de centrarse en producir infomerciales, comenzó a construir una plataforma vertical: desarrollar sus propios productos de cuidado personal, promocionarlos con su experiencia en marketing televisivo y distribuirlos en puntos de venta estratégicos.
En ese proceso, la empresa también amplió su portafolio hacia medicamentos de venta libre (OTC), es decir, aquellos que pueden comprarse sin receta médica . Al mismo tiempo, construyó una red de distribución con mayoristas farmacéuticos, supermercados y cadenas de farmacias que permitió que sus productos llegaran a miles de puntos de venta.
La expansión continuó en 2004, cuando Genomma Lab inició su internacionalización y comenzó a operar en distintos mercados de América Latina y Estados Unidos. Cuatro años después, en 2008, la compañía dio otro paso clave al debutar en la BMV, lo que le permitió obtener capital para seguir creciendo.
Desde entonces, la empresa ha fortalecido su portafolio mediante la adquisición y relanzamiento de marcas. Hoy, Genomma Lab se ha consolidado como una multinacional enfocada en medicamentos de venta libre, productos de belleza y cuidado personal, con presencia internacional y una red de distribución que alcanza cerca de 500,000 puntos de venta.
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¿Quién es el dueño de Genomma Lab?
Al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, Genomma Lab no tiene un único dueño. Como ocurre con las empresas públicas , su propiedad está distribuida entre distintos inversionistas que compran y venden acciones en el mercado.
Aun así, la figura más representativa de la compañía es Rodrigo Alonso Herrera Aspra, empresario mexicano y fundador de la empresa, quien actualmente se desempeña como presidente del Consejo de Administración.
Herrera estudió Administración en la Universidad Anáhuac y es conocido no solo por haber impulsado la transformación de la empresa, sino también por su participación durante varios años como inversionista en el programa Shark Tank México.
En la operación diaria del negocio, el encargado de la gestión es Juan Marco Sparvieri, quien ocupa el cargo de director general (CEO). De esta forma, mientras el consejo encabezado por Herrera define la estrategia y supervisa la compañía, la dirección ejecutiva se encarga de la operación.
Esta cifra representó una caída de 5.7% frente a 2024, cuando la empresa reportó ingresos por 18,606.9 millones de pesos. Según la compañía, el descenso se explicó principalmente por una débil temporada de verano en la categoría de bebidas en México, un entorno de consumo más complicado y los efectos de hiperinflación en algunos mercados donde opera.
Ventas por región
México: 8,248.9 millones de pesos
América Latina: 7,658.7 millones de pesos
Estados Unidos: 1,633.5 millones de pesos
Ventas por categoría de producto
Medicamentos de venta libre (OTC): 8,443.5 millones de pesos
Cuidado personal: 5,906.7 millones de pesos
Bebidas: 2,584.8 millones de pesos
Fórmula infantil: 606.1 millones de pesos
A pesar de la presión en las ventas, la empresa señaló que mantuvo una rentabilidad cercana al 23%, lo que refleja, según la compañía, un control eficiente de costos y gastos en su operación.
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¿Cuántos empleados tiene?
Actualmente, Genomma Lab cuenta con 1,605 empleados. Este equipo humano participa en distintas áreas clave del negocio, desde investigación y desarrollo de productos, marketing y publicidad, hasta operaciones, logística y distribución.
La estructura laboral refleja el modelo de la empresa: una compañía que combina desarrollo de marcas, estrategia comercial y una amplia red de distribución para colocar sus productos en farmacias, supermercados y otros puntos de venta en México y el extranjero.
Entre las marcas que aparecen en el portal oficial de la empresa se encuentran:
-Asepxia -Bio Electro -Bufferin -Cicatricure -DiabetTX -Dragon -Goicoechea -Lagicam -Medicasp -Pomada de la Campana -Shot B -Silka -Suerox -Teatrical -Tío Nacho -Tukol -X-Ray -Novamil
Estas marcas cubren distintas categorías de salud y cuidado personal, como acné, cicatrices, gripe, caspa, dolor muscular, hidratación, salud íntima, suplementos y fórmulas infantiles.
Las lecciones que deja Genomma Lab
La trayectoria de Genomma Lab muestra que en las industrias de consumo masivo no siempre gana quien tiene el laboratorio más grande, sino quien logra construir marcas fuertes y conectar con el público.
A diferencia de muchas compañías del sector farmacéutico o de cuidado personal, la empresa mexicana nació desde la publicidad. Ese origen le permitió desarrollar una ventaja poco común: saber cómo posicionar productos en medios masivos y convertirlos en marcas reconocibles para millones de consumidores.
Otra enseñanza es la importancia de adaptar el modelo de negocio cuando surgen nuevas oportunidades. La empresa pasó de producir infomerciales para terceros a desarrollar sus propios productos, lo que le permitió capturar mayor valor y controlar mejor su estrategia comercial.
Finalmente, el caso también refleja cómo una empresa puede crecer mediante la construcción y relanzamiento de marcas, combinando marketing agresivo, distribución amplia y presencia constante en medios.
En conjunto, la historia de Genomma Lab ilustra cómo una compañía que comenzó produciendo infomerciales terminó convirtiéndose en un actor relevante en el mercado de medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal.