Genomma Lab inició como productora de infomerciales; hoy vende millones y controla decenas de marcas

La historia de Genomma Lab: de infomerciales a medicamentos

La historia de Genomma Lab comenzó el 30 de octubre de 1996, cuando fue fundada como una agencia de publicidad directa al consumidor especializada en la producción de infomerciales para televisión, según se puede leer en su perfil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En sus primeros años, el negocio de la compañía no era fabricar productos, sino crear campañas y contenidos publicitarios para venderlos directamente al público. Fue entonces cuando surgió una idea clave: si ya sabían cómo promocionar y vender productos de terceros, ¿por qué no hacerlo con marcas propias?

El gran cambio llegó en 1999, cuando la empresa decidió transformar su modelo de negocio. En lugar de centrarse en producir infomerciales, comenzó a construir una plataforma vertical: desarrollar sus propios productos de cuidado personal, promocionarlos con su experiencia en marketing televisivo y distribuirlos en puntos de venta estratégicos.

En ese proceso, la empresa también amplió su portafolio hacia medicamentos de venta libre (OTC), es decir, aquellos que pueden comprarse sin receta médica . Al mismo tiempo, construyó una red de distribución con mayoristas farmacéuticos, supermercados y cadenas de farmacias que permitió que sus productos llegaran a miles de puntos de venta.

La expansión continuó en 2004, cuando Genomma Lab inició su internacionalización y comenzó a operar en distintos mercados de América Latina y Estados Unidos. Cuatro años después, en 2008, la compañía dio otro paso clave al debutar en la BMV, lo que le permitió obtener capital para seguir creciendo.

Desde entonces, la empresa ha fortalecido su portafolio mediante la adquisición y relanzamiento de marcas. Hoy, Genomma Lab se ha consolidado como una multinacional enfocada en medicamentos de venta libre, productos de belleza y cuidado personal, con presencia internacional y una red de distribución que alcanza cerca de 500,000 puntos de venta.