¿Dónde está la isla de Epstein, un paraíso caribeño convertido en escenario de crímenes?

El financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, describió alguna vez a la isla Little St. James como su lugar favorito para estar. Ahora, está de nuevo en la mira, pues fue uno de los escenarios de los delitos cometidos por el exfinanciero.
Epstein utilizó esta isla como refugio personal y corporativo, en el que negociaba lucrativas exenciones fiscales locales, incluso cuando ya se enfrentaba a investigaciones federales por conducta sexual inapropiada.
El criminal sexual tenía la habilidad de salirse con la suya mientras estaba en la isla, de acuerdo con un reportaje de The New York Times, que cita a residentes, oficiales locales y registros públicos.
"Cultivó estrechos lazos con la élite política y financiera de las islas. Contrató a la esposa de un gobernador. Contrató a una firma de arquitectura propiedad del tío de ese gobernador. Donó dinero, patrocinó becas e incluso dio docenas de computadoras a un legislador local para distribuirlas”, indica el artículo.
Epstein era amigo de personas ricas y poderosas, desde Bill Clinton y Donald Trump hasta Bill Gates y Elon Musk, y frecuentemente los recibía en esta casa en el Caribe, como muestran los documentos publicados recientemente.
Por ejemplo, en noviembre de 2012, Epstein le envió un correo electrónico a Musk preguntándole: "¿Cuántas personas irán contigo en el helicóptero a la isla?”. "Probablemente solo Talulah y yo. ¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", respondió el empresario multimillonario.
Cuatro años antes de este intercambio, Epstein fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor. Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes.
Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores. Se suicidó en su celda.
¿Dónde estaba la isla de Epstein?
La isla Epstein en realidad se llama Little St. James, la isla de Epstein, de casi 13 hectáreas, incluía varias villas y se encuentra a unos 3 kilómetros de la costa de St. Thomas, parte de las Islas Vírgenes Estadounidenses en el Caribe.
Epstein tenía participaciones en empresas de las Islas Vírgenes Estadounidenses, incluyendo Hyperion Air, de acuerdo con un reporte de la CBS.
Su avión privado lo llevaba al aeropuerto internacional de St. Thomas, donde abordaba un helicóptero que lo llevaba a su Little St. James y Great St. Islas James. Una vez allí, era conocido por entretener a amigos famosos y, de acuerdo con lo que sus acusadores dijeron en las presentaciones judiciales, traficaba sexualmente con menores de edad.
"Fue algo aceptado", dijo Sasha Bouis, que solía dirigir un restaurante flotante anclado cerca de Great St. Santiago, a The New York Times. “Solo era ese viejo multimillonario espeluznante viviendo allí".
¿Cómo Epstein obtuvo la isla?
Epstein llegó a las Islas Vírgenes en 1998, cuando pagó 7.95 millones de dólares por Little St. James. El financiero lo llamó "Little St. De Jeff". En 2016, compró la vecina y más grande isla Great St. James por 17.5 millones de dólares.
A lo largo de los años, gastó millones más en el desarrollo de las islas, incluida la construcción de una villa con una biblioteca, una casa de baños japonesa y un cine.
Sus proyectos de construcción llevaron a repetidos enfrentamientos entre el Sr. Epstein y el Departamento de Planificación y Recursos Naturales de las Islas Vírgenes, según la documentación relacionada con sus permisos de trabajo revisada por The New York Times.
¿Qué hizo Epstein en las islas?
Aunque Epstein realizó donaciones a funcionarios del gobierno y escuelas de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, algunos habitantes de las islas dijeron a CBS que todavía no tenía la mejor reputación en la zona.
La entonces fiscal general de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Denise George, dijo a CBS News en 2020 que no creía que "fuera considerado un miembro respetable de la comunidad".
"Era de conocimiento público que él era un delincuente sexual registrado", dijo.
De acuerdo con el Times, algunos locales ya habían apodado a Little St. James como la “Isla de la Pedofilia”. En demandas hechas en 2019, sus denunciantes presentaron acusaciones sobre cómo fueron agredidas sexualmente en sus islas.
Algunos controladores de tráfico aéreo y otro personal del aeropuerto informaron haber visto a Epstein con niñas que parecían preadolescentes, según una denuncia presentada por la fiscal de las Islas Vírgenes en 2020, posterior a la muerte de Epstein.
"Recuerden, él es dueño de toda una isla", dijo. "Así que no era una situación en la que un niño o una joven pudiera escaparse y correr por la calle hasta la comisaría más cercana".
La oficina de Denise George demandó a su patrimonio, con la que obtuvo finalmente un acuerdo de 105 millones de dólares en nombre de las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Una presunta víctima que habló con CBS News bajo condición de anonimato dijo que Epstein la llevó a St. Thomas y la violó en su oficina. "También me atrapó en su habitación en la isla, donde tenía una pistola atada al poste de la cama. No podía irme. La única forma de salir de la isla era en helicóptero o en barco”.
Imágenes de St. James salen a la luz
Demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron el 3 de diciembre fotos y videos de las propiedades del delincuente sexual Jeffrey Epstein donde presuntamente obligó a menores de edad a prostituirse.
Sin embargo, las imágenes del antiguo escondite caribeño de Epstein arrojaban poca luz nueva sobre el complejo escándalo.
Los 14 videos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little Saint James en las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como "engaño", "poder", "verdad" y "política".