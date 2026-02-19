La policía británica arresta al expríncipe Andrés por su relación con el caso Epstein

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

Ante estas informaciones, el rey Carlos III, hermano mayor de Andrés, que este jueves cumple 66 años, señaló que sigue los últimos acontecimientos "con la más profunda preocupación" y añadió que "la justicia debe seguir su curso".

Según la agencia de prensa británica PA, el príncipe Guillermo, heredero al trono británico, y su esposa Catalina, dijeron "respaldar" la postura del Rey.

El comunicado de la policía informó que se realizaron registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.

La BBC informó que una de ellas era la antigua casa de Andrés, Royal Lodge, en la finca de Windsor, al oeste de Londres.

La otra sería su residencia desde principios de este mes en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey, en Norfolk, al este de Inglaterra, donde tuvo lugar su arresto, según medios británicos.

La policía informó que "el hombre permanece bajo custodia policial en este momento".

En su comunicado, el rey Carlos III señaló que se seguirá un "proceso completo, justo y adecuado".

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).

Despojado de sus títulos

El año pasado, Charles despojó a su hermano de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor, aunque Andrés sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono británico.

