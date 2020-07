La transformación digital es la nueva estrategia económica

¿Cómo pueden las empresas reactivar la economía mexicana? | #CómoReactivarMéxico

En este sentido, es importante comprender que una aproximación multiexperiencia requiere de ciertas condiciones que deben existir al hacer un replanteamiento estratégico:

- Reconocer que el Internet dejó de ser un lujo y ahora es una necesidad básica, así que la oferta que planteen en los próximos meses los principales ISPs y carriers de México será de gran relevancia.

- Identidad digital federada, un medio de identificación y autenticación personal, permanente, privado y portable hacia cualquier ámbito de actividad digital, laboral o personal.

- Espacios laborales y personales compartidos, tanto a nivel físico como para los dispositivos y aplicativos. El autoservicio y otros esquemas comenzarán a dominar la escena, desplazando responsabilidades hacia el usuario para el cuidado y actualización de su propia información y dispositivos.

Al replantear estas premisas de transformación digital resulta necesario considerar que, las estrategias de inversión de capital que están cobrando mayor fuerza, son aquellas que se concentran en el core business de las organizaciones, con casos de negocio que abren la posibilidad a múltiples esquemas de monetización.

En cuanto al resto de la infraestructura y aplicativos, hay una preferencia por canalizar hacia un gasto operativo a través de servicios administrados, tipo IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) o SaaS (Software as a Service).

Todo lo anterior tendrá el impacto correspondiente en los modelos de negocio, al grado de plantear nuevas mezclas de touchpoints digitales y presenciales para clientes. Asimismo, familias tecnológicas cuya adopción se perfilaba para un mediano plazo, como aquellas asociadas al blockchain, la hiperautomatización y la inteligencia artificial, comenzarán una fase de adopción acelerada.