¿Xbox se vuelve third party? Esto se sabe hasta ahora

Xbox tendrá una postura oficial la próxima semana

Hasta ahora, la conversación ha girado en torno a datos que no han sido anunciados de manera oficial, por lo que el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ya se proclamó al respecto y dijo que la siguiente semana darán un anuncio para evitar la incertidumbre entre los usuarios de Xbox.

“Te estamos escuchando. Hemos estado planeando un evento de actualización comercial para la próxima semana, donde esperamos compartir más detalles contigo sobre nuestra visión para el futuro de Xbox”, compartió el ejecutivo en su cuenta de X (antes Twitter).

Cabe resaltar que la postura de Spencer respecto a los videojuegos exclusivos ya ha sido un tema de conversación. En agosto de 2022, en medio de las controversias por la compra de Activision, el ejecutivo declaró que el futuro de la industria no se basará en títulos exclusivos .

“Tal vez usted en su hogar compra una Xbox y yo compro una PlayStation y nuestros hijos quieren jugar juntos y no pueden porque compramos la pieza de plástico equivocada para conectarla a nuestro televisor”, dijo durante una entrevista con Bloomberg.

Se trata de “hacer que las personas se sientan seguras cuando juegan, permitiéndoles encontrar a sus amigos, jugar con ellos, independientemente del dispositivo. Creo que a la larga, eso es bueno para la industria”, comentó.

Sin embargo, esta visión no incluye a Game Pass, pues hace unos meses Spencer dijo a Expansión que su servicio de suscripción no llegará a las consolas de Nintendo y PlayStation, aunque no cerró la posibilidad de que esté disponible en otras plataformas abiertas, como las PC y smartphones.

¿Por qué esta situación enoja a los usuarios de Xbox?

Además de Indiana Jones and the Great Circle, Hi-Fi Rush o Sea of Thieves, otro juego que se ha rumoreado llegaría a las plataformas de la competencia es Starfield, lo cual ha generado mucha controversia entre los usuarios.

Esto debido a que consideran un movimiento por parte de la marca en el que no los toman en cuenta, pues ellos consideran haber comprado la plataforma de Xbox por sus juegos exclusivos, no obstante, al estar disponibles en otras consolas le quita valor a su dispositivo.

Muchos de ellos también afirman que a Xbox le podría suceder lo mismo que a Sega, la cual en la década de los 90 producía su propia consola, pero terminó desistiendo en ese sector y se convirtió en una desarrolladora multiplataforma.