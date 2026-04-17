Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Los cuatro Azcárraga más poderosos de México: de Emilio de Televisa a sus tres primos empresarios

Cuatro integrantes de la familia Azcárraga figuran entre los 100 empresarios más importantes de México. Su influencia va de medios a banca, turismo e infraestructura.
vie 17 abril 2026 02:25 PM
Los cuatro Azcárraga más poderosos de México: de Emilio de Televisa a sus tres primos empresarios
El apellido está históricamente ligado a Televisa, pero hoy su influencia se extiende a múltiples sectores. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

En México hay varias familias que han dejado una profunda huella empresarial, entre ellas los Azcárraga, ampliamente conocidos por su papel en el mundo del entretenimiento y las telecomunicaciones, aunque su influencia también se extiende a otros ámbitos.

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión, cuatro integrantes de esta familia figuran entre los personajes más relevantes del ecosistema empresarial.

El nombre más conocido es el de Emilio Azcárraga Jean, heredero del imperio de Televisa, pero no es el único: tres de sus primos también aparecen en la lista, con trayectorias propias fuera del negocio mediático.

Entre los primos más destacados se encontraba Alejandro Burillo Azcárraga , quien falleció el 16 de abril y dejó un legado ligado a las telecomunicaciones, el futbol y el sector de medios, aunque en esta edición no figuraba en el ranking.

Estos son los cuatro Azcárraga que más destacan dentro del panorama empresarial mexicano.

Publicidad

Laura Diez Barroso Azcárraga

Es una de las empresarias más influyentes de México y la integrante de la familia Azcárraga mejor posicionada en el ranking de Expansión , donde ocupa el lugar 14 y es la mujer mejor ubicada del listado.

Laura Diez Barroso Azcárraga es sobrina de Emilio Azcárraga Milmo, padre de Emilio Azcárraga Jean, y ha construido una trayectoria propia más allá del apellido familiar, aunque sus primeros pasos los dio cerca del entorno familiar antes de consolidar un perfil independiente.

Actualmente, preside instituciones clave como Grupo Financiero Santander México y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), tras una carrera inicial en medios y editoriales, donde fundó proyectos como Editorial Eres y dirigió publicaciones de alcance internacional en Editorial Televisa.

Con el tiempo, se consolidó como una figura relevante en la banca y la infraestructura aeroportuaria, además de participar en consejos empresariales, culturales y filantrópicos, con un enfoque centrado en sostenibilidad, inclusión y responsabilidad social.

Laura Diez Barroso Azcárraga
Laura Diez Barroso Azcárraga destaca como la mejor posicionada del grupo, con liderazgo en banca y aeropuertos. (Moisés Pablo/Cuartoscuro/Moisés Pablo)

Publicidad

Emilio Azcárraga Jean

Es el miembro más conocido del clan Azcárraga y heredero del histórico imperio de Televisa. En los últimos años ha reducido su participación directa en la gestión del grupo, en un contexto de ajustes legales y financieros, tras ceder la dirección ejecutiva de Grupo Televisa a Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.

Emilio Azcárraga Jean actualmente encabeza Grupo Ollamani , la empresa que integra activos como el renovado Estadio Banorte, el Club América, Editorial Televisa y Play City. También mantiene presencia en el sector de telecomunicaciones a través de Cablevisión, matriz de Izzi, así como en la compañía Innova.

Recientemente ha continuado con la venta gradual de parte de su participación accionaria en Televisa, empresa fundada por su abuelo y consolidada como uno de los principales conglomerados de medios en América Latina por su padre.

En el ranking de Expansión ocupa la posición 36, justo detrás de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

Emilio Azcárraga
Emilio Azcárraga Jean sigue siendo el rostro más visible del clan, con presencia en medios, telecom y deporte. (Duilio Rodriguez/Duilio Rodriguez)

Publicidad

Gina Diez Barroso Azcárraga

Es una de las empresarias y filántropas mexicanas más influyentes, con más de tres décadas de trayectoria en los sectores del diseño, la educación y el impacto social. Hermana de Laura Diez Barroso Azcárraga y sobrina de Emilio Azcárraga Milmo, ha construido una carrera propia enfocada en la innovación, el emprendimiento creativo y el liderazgo femenino.

Gina Diez Barroso Azcárraga es fundadora y presidenta de Grupo Diarq, firma especializada en diseño, arquitectura y desarrollo inmobiliario con presencia en México y Estados Unidos. Bajo su dirección, la empresa ha desarrollado proyectos que combinan funcionalidad, estética y sostenibilidad, consolidándose en el sector de espacios urbanos y residenciales.

También ha impulsado una amplia agenda educativa y social. Es fundadora y presidenta de CENTRO, universidad enfocada en estudios creativos con enfoque en emprendimiento, y de Dalia Empower, plataforma dedicada a la formación de mujeres.

En el ámbito corporativo participa en consejos como el de Banco Santander y la Bolsa Mexicana de Valores, y forma parte de redes internacionales de liderazgo como el C200 y el W20 del G20. En el ranking de Expansión ocupa la posición 47 .

Gina Diez Barroso Azcárraga
Gina Diez Barroso Azcárraga ha construido un perfil en diseño, educación, filantropía y liderazgo femenino. (Gunther Sahagun)

Pablo Azcárraga Andrade

Para entender esta rama de los Azcárraga hay que partir de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador del origen del imperio que posteriormente daría paso a Televisa. Su hermano, Gastón Azcárraga Vidaurreta, abrió otra línea familiar que con el tiempo también desarrolló enorme presencia en el mundo empresarial.

De esa rama desciende Gastón Azcárraga Tamayo, quien a su vez es padre de Gastón Azcárraga Andrade . Este último llegó a presidir Grupo Posadas, uno de los consorcios hoteleros más importantes de México, aunque dejó la dirección tras enfrentar problemas legales.

Desde 2012, la presidencia del grupo está en manos de Pablo Azcárraga Andrade . Bajo su gestión, Posadas se mantiene como uno de los principales jugadores del sector hotelero en México, con ingresos por 10,645 millones de pesos y más de 16,000 empleados, ubicándose como el tercer grupo del sector en el país, solo detrás de Grupo Vidanta y Grupo Tafer, según Expansión.

En el ranking de los 100 empresarios ocupa la posición 71.

Pablo Azcárraga Andrade
Pablo Azcárraga Andrade encabeza Grupo Posadas, uno de los principales consorcios hoteleros del país. (nitu.mx)

La influencia de los Azcárraga en los negocios

Más allá del peso mediático del apellido , el caso de los Azcárraga muestra una diversificación clara de poder económico dentro de una misma red familiar. Lejos de concentrarse en un solo sector, su influencia se ha distribuido entre medios, banca, infraestructura aeroportuaria y hotelería, con empresas que operan bajo dinámicas distintas pero con alta relevancia en sus respectivos mercados.

Empresas

La historia del primer Azcárraga: vendía zapatos en la calle y terminó fundando el imperio Televisa

Otro rasgo común es la transición generacional con reacomodos de liderazgo. En varios casos, los integrantes más visibles no necesariamente encabezan hoy los negocios originales del grupo, sino que han derivado en nuevas estructuras corporativas o han cedido espacios de gestión a directivos profesionales, mientras mantienen participación accionaria o presencia en consejos.

En conjunto, la familia refleja un patrón de persistencia empresarial más allá del negocio fundacional de medios. Su relevancia actual no depende solo de Televisa, sino de su capacidad de adaptación y expansión hacia sectores estratégicos de la economía mexicana, donde cada rama ha construido su propio centro de influencia.

Tags

GRUPO TELEVISA, S.A. Emilio Azcárraga Pablo Azcárraga Andrade

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad