En México hay varias familias que han dejado una profunda huella empresarial, entre ellas los Azcárraga, ampliamente conocidos por su papel en el mundo del entretenimiento y las telecomunicaciones, aunque su influencia también se extiende a otros ámbitos.

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión, cuatro integrantes de esta familia figuran entre los personajes más relevantes del ecosistema empresarial.

El nombre más conocido es el de Emilio Azcárraga Jean, heredero del imperio de Televisa, pero no es el único: tres de sus primos también aparecen en la lista, con trayectorias propias fuera del negocio mediático.

Entre los primos más destacados se encontraba Alejandro Burillo Azcárraga , quien falleció el 16 de abril y dejó un legado ligado a las telecomunicaciones, el futbol y el sector de medios, aunque en esta edición no figuraba en el ranking.

Estos son los cuatro Azcárraga que más destacan dentro del panorama empresarial mexicano.