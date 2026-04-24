Los Azcárraga y Grupo Posadas

Aunque Gastón Azcárraga Vidaurreta dio los primeros pasos de la familia en el sector hotelero en México, fue su hijo, Gastón Azcárraga Tamayo, quien llevó el negocio a otro nivel. El 18 de abril de 1967 constituyó en la Ciudad de México la empresa Promotora Mexicana de Hoteles, S.A., origen de lo que hoy es Grupo Posadas, con la idea de incursionar en el turismo mediante la construcción y operación de hoteles.

Su primer proyecto fue el Fiesta Palace, actualmente conocido como Fiesta Americana Reforma. Dos años después, en 1969, la compañía se asoció con American Hotels, subsidiaria de American Airlines, para crear Operadora Mexicana de Hoteles, S.A. de C.V., enfocada en la administración de propiedades hoteleras

En paralelo, la otra rama de la familia seguía su propio camino: su primo Emilio Azcárraga Milmo tomó el control de Telesistema Mexicano y en 1973 lo transformó en Televisión Vía Satélite, S.A., mejor conocida como Televisa .

El crecimiento de la empresa hotelera continuó en las décadas siguientes. En 1979 se inauguró el primer hotel Fiesta Americana en Puerto Vallarta. Más adelante, en 1982, Promotora Mexicana de Hoteles y Gastón Azcárraga Tamayo adquirieron el 50% de Posadas de México, empresa creada en 1969 por Pratt Hotel Corporation para operar las franquicias de Holiday Inn en el país.

Finalmente, en 1990 se concretó la compra del 50% restante de Posadas de México, S.A. de C.V., lo que permitió integrar por completo la operación bajo el control de Promotora Mexicana de Hoteles. Con ello, la empresa ganó mayor cohesión en su gestión y estrategia de crecimiento, lo que impulsó su expansión y consolidación como una de las cadenas hoteleras más grandes de México. Actualmente, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1992 .

Así, mientras una rama de los Azcárraga construía el imperio televisivo de Televisa, otra consolidaba uno de los grupos hoteleros más importantes del país, reflejando la diversificación y alcance empresarial de la familia en sectores estratégicos de la economía mexicana.