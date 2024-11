Elecciones de Estados Unidos 2024 en vivo: minuto a minuto y últimas noticias

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Y hoy ha llegado la fecha clave para Estados Unidos, pues elegirá a su próximo presidente.

La carrera presidencial se disputará entre el candidato republicano y expresidente Donald Trump y la del Partido Demócrata y vicepresidenta Kamala Harris.

En este minuto a minuto, contaremos los hechos más relevante de la jornada electoral en Estados Unidos.