¿Quién gobierna Irán ahora? Estos son los líderes al frente de la república islámica

A continuación, analizamos a las figuras clave del sistema iraní, cuya presencia en las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei, que comienzan el sábado, será observada muy de cerca.

El líder supremo Mojtaba Jamenei

Tras suceder a su padre como líder supremo, Mojtaba Jamenei ocupa en teoría la cúspide del sistema teocrático de Irán, en un cargo vitalicio con la última palabra sobre todas las cuestiones políticas relevantes.

Sin embargo, todavía no se le ha visto en público desde su nombramiento, y varias fuentes indicaron que resultó herido de gravedad en el ataque israeloestadounidense que el 28 de febrero mató a su padre y a su esposa, Zahra Haddad Adel y desencadenó la guerra.

Mojtaba ha emitido numerosas declaraciones escritas sobre asuntos políticos, que fueron leídas en la televisión.

En uno de sus posicionamientos más significativos, publicado el 18 de junio, Mojtaba Jamenei dijo haber bendecido las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pese a tener una "opinión diferente".

Una de las cuestiones clave en los funerales de Alí Jamenei será si aparece en público su hijo.

El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf

En ausencia de Mojtaba Jamenei, el rostro público más destacado es Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento, que lideró el equipo negociador en las conversaciones con Estados Unidos, primero en Pakistán y luego en Suiza.

Durante tres décadas ha ocupado cargos civiles y militares: comandante de las fuerzas aeroespaciales de los Guardianes de la Revolución, jefe de la policía de Teherán y alcalde de Teherán.

Durante el proceso de negociación con Estados Unidos, evitó aparecer en las fotos junto al vicepresidente estadounidense JD Vance, posiblemente por temor a las críticas de los sectores más conservadores.

El presidente, Masud Pezeshkian

Presidente desde 2024 tras la muerte de su predecesor Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero, Pezeshkian está considerado parte del ala más moderada de la política iraní.