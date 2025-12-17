Guía de regalos tech 2025

Consolas y gaming portátil

Nintendo Switch 2: la Switch 2 es el regalo seguro para cualquier fan de Nintendo. Su nueva arquitectura más potente permite correr títulos desarrollados por la empresa japonesa con mejor desempeño sin perder el encanto híbrido que hizo famosa a la consola original. Es ideal para jugadores que quieren llevarse la experiencia entre la sala y el modo portátil, y su catálogo exclusivo la convierte en una buena apuesta.

ASUS ROG Xbox Ally: la ROG Ally es perfecta para quienes buscan potencia de PC en formato portátil. Corre juegos AAA gracias a su chip AMD dedicado y a una pantalla de alta tasa de refresco que se siente más premium que muchas laptops gamer. La versión Xbox Ally, además, se integra al ecosistema de Microsoft, permitiendo jugar títulos del Game Pass con un nivel de movilidad interesante, aunque con fallas de integración .

Lenovo Legion Go Gen 2: la segunda generación de la Legion Go refina lo que ya la hacía interesante: controles desmontables, pantalla grande y un modo escritorio pensado para quienes quieren una consola portátil que también funcione como mini-PC. Es la que ofrece más versatilidad en su categoría, ideal para creadores, gamers y usuarios que viven entre Windows y el juego portátil.

Smartphones (lo que todos buscan)

iPhone 17: este año, la familia de los iPhone 17 apostó por un diseño más ligero, específicamente con la versión Air, y mejoras sustanciales en fotografía computacional en iPhone 17 Pro Max , lo que lo hace perfecto para usuarios que quieren simplicidad y potencia sin sacrificar batería. Definitivamente estos teléfonos serán de los más buscados en la temporada.

Samsung Galaxy S25 Edge / S25 Ultra: la serie S25 destaca por dos cosas: cámaras con captura nocturna superior y un diseño que aprovecha al máximo la pantalla curva en el modelo Edge . El Ultra es para quien quiere todo, zoom largo, rendimiento tope de gama, así como la S Pen, y por eso es un regalo seguro para usuarios Android exigentes o profesionales que dependen del teléfono para trabajar.

vivo X300 Pro: el vivo X300 Pro destaca por su fotografía avanzada con óptica de calidad y procesado de imagen sobresaliente, ideal para usuarios que priorizan capturar mejores fotos que la mayoría sin pagar el costo de un flagship premium de marca más tradicional. Aunque, eso sí, cuenta con un kit de fotografía que lo hace más relevante para fotos de larga distancia.

Nothing Phone (3): el Phone (3) es el regalo ideal para quien quiere algo distinto. Su diseño transparente, las notificaciones con LEDs y la interfaz minimalista lo hacen destacar de cualquier otro smartphone Android . Además, Nothing mejoró la autonomía y la cámara, lo que lo vuelve más completo que las generaciones anteriores.

Realme 15 Pro — edición Game of Thrones: la edición especial del Realme 15 Pro es para fans comprometidos de la saga , ya que cuenta con un diseño personalizado, interfaz temática y un empaque coleccionable. Más allá de la apariencia, ofrece un rendimiento sólido y buena carga rápida, así que combina fan service con funcionalidad real.

Huawei Pura 80 Ultra: el Pura 80 Ultra es principalmente una herramienta creativa: foto de noche impecable, video muy estable y un diseño premium que lo separa de cualquier otro smartphone chino . Es perfecto para usuarios que quieren cámara profesional en el bolsillo.

Honor 400 Pro: el 400 Pro ofrece un balance entre rendimiento, fotografía y pantalla . Es un regalo ideal para quien quiere un flagship competitivo sin llegar al precio de un S25 o iPhone 17, con un diseño ligero que lo hace cómodo para uso prolongado.

Google Pixel 10 XL: el teléfono de Google brilla por su IA integrada y su experiencia Android pura. Traducciones en tiempo real, fotografía computacional y funciones exclusivas de Google lo convierten en un gran regalo para quien quiere probar el futuro de Android antes que nadie.

Cámaras y creación de contenido

GoPro Max2: la Max2 es la cámara perfecta para creadores que quieren capturar todo sin preocuparse por el encuadre. Sus videos en 360° en 8K permiten reencuadrar después y generar contenido para TikTok, Reels o YouTube desde un mismo clip. Es ideal para viajeros, deportistas o creadores de contenido que se centran en el aspecto visual.

Canon EOS R50 V: la R50 V es la cámara pensada para creadores que saltan del smartphone a su primer equipo “serio”. Es ligera, graba video en muy buena calidad, tiene autoenfoque preciso y se integra sin fricción al flujo de trabajo de redes sociales. Ideal para vloggers, estudiantes de cine o comunicadores.

Audio y auriculares

WH-1000XM6: Sony sigue dominando la cancelación activa y la serie XM6 no es la excepción. Si quieres regalar comodidad, batería larga y audio premium para viajes o trabajo, estos audífonos son la opción perfecta y que te dará mejores resultados.

Nothing Headphones (1): los Headphones (1) combinan buen precio, diseño transparente y funciones premium como ANC y modo transparencia. Son perfectos para quienes quieren estilo y tecnología sin llegar a precios de gama alta .

Margules (audio hi-fi mexicano): regalar un sistema Margules es regalar artesanía sonora. La marca mexicana es reconocida mundialmente por su ingeniería analógica y su construcción a mano . Es un regalo para audiófilos que buscan sonido cálido, profundo y con carácter.

AirPods Pro, 3ª generación: los nuevos AirPods Pro mejoran la cancelación de ruido, el audio espacial y la calidad de llamadas. En el ecosistema Apple funcionan con cero fricción, lo que los convierte en un regalo premium que casi cualquier usuario agradecerá.

Wearables, salud y sueño inteligente

Xiaomi Smart Band 10: la Smart Band 10 es barata, cómoda y más completa de lo que debería ser por su precio. Es ideal para regalar a alguien que quiere empezar a registrar pasos , sueño y ejercicio sin invertir en un smartwatch caro.